Guruvaar upaay: गुरुवार को करें ये उपाय, गणेश जी होंगे प्रसन्न

सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माने गए हैं गणेश जी

Guruvaar upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: श्री गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माने गए हैं। ये सदा प्रसन्न रहने वाले देवता है। उन्हें बुधवार के अलावा गुरुवार के दिन भी पूजा जाता है और वे खूब सारे वरदान देते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से जहां एक तरफ व्यक्ति मनचाही सफलता पा सकता है तो वहीं दूसरी तरफ जीवन में चल रही हर तरह की परेशानियों से छुटकारा भी पा सकता है। उन्हें बहुत सरल उपायों से खुश किया जा सकता है।

उपाय

सिंदूर: श्री गणेश को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित सिंदूर उनके चरणों में रखने से मनोवांछित फल शीघ्र ही मिलता है। दूर्वा: गुरुवार के दिन 11 दूर्वा पत्तियां श्री गणेश के पेट पर चिपकाएं। धन संबंधी सारे मामले सुलझ जाएंगे और अथाह दौलत आने के रास्ते खुल जाएंगे।

श्री गणेश को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन हल्दी मिश्रित सिंदूर उनके चरणों में रखने से मनोवांछित फल शीघ्र ही मिलता है। मोदक: श्री गणेश को गुरुवार के दिन 4 मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। एक मोदक उनके पास रखा रहने दें। दूसरा किसी गणेश मंदिर में चढ़ा दें। तीसरा किसी 4 साल के बच्चे को दें और चौथा स्वयं खा लें। यह धन प्राप्ति का अचूक गणेश उपाय है।

श्री गणेश को गुरुवार के दिन 4 मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। एक मोदक उनके पास रखा रहने दें। दूसरा किसी गणेश मंदिर में चढ़ा दें। तीसरा किसी 4 साल के बच्चे को दें और चौथा स्वयं खा लें। यह धन प्राप्ति का अचूक गणेश उपाय है। लाल फूल: श्री गणेश को अपनी ताकत बनाना है तो लाल गुड़हल का फूल उनके सिर पर चढ़ाएं और सूखने पर उसे पर्स में रख लें। यह आपकी हर विपत्ति में ताकत बनेगा।

यह उपाय भी जरूर करें