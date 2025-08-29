Shukravaar Upaay: शुक्रवार को करें ये उपाय हर तरह की परेशानी से मिलेगी मुक्ति

सुख, समृद्धि, और प्रेम का प्रतीक माना जाता है शुक्र ग्रह

Shukravaar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र के कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख-शांति और समृद्धि पा सकते हैं। शुक्र ग्रह को विशेष रूप से सुख, समृद्धि, और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर शुक्र ग्रह कुंडली में शुभ स्थिति में हो, तो यह व्यक्ति को वैभव, सुख-सुविधा, और बेहतर वैवाहिक जीवन प्रदान करता है।

लेकिन जब यह अशुभ स्थिति में होता है, तो इससे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्र ग्रह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं।

शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें

शुक्र ग्रह के प्रभाव को सुधारने के लिए सबसे प्रभावी उपायों में से एक है ऊं नम: शिवाय मंत्र का जाप करना। हर शुक्रवार को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसे रुद्राक्ष की माला से करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. यह उपाय न सिर्फ शुक्र ग्रह के दोषों को कम करता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति भी प्रदान करता है।

दूध का दान करें

दूध का दान करना भी शुक्र के दोषों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। किसी गरीब व्यक्ति या मंदिर में दूध का दान करने से न सिर्फ पुण्य मिलता है, बल्कि यह शुक्र ग्रह को भी प्रसन्न करता है। इस उपाय को शुक्रवार को करना अधिक फलदायक होता है।

सुहाग का सामान दान करें

शुक्र ग्रह से जुड़े एक और प्रभावी उपाय के तौर पर, किसी विवाहित स्त्री को सुहाग का सामान दान करना शामिल है। इस सामान में चूड़ियां, कुमकुम, लाल साड़ी जैसी चीजें शामिल की जा सकती हैं। इस उपाय से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं।

शुक्र मंत्र का जाप करें

शुक्र के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को शुक्र मंत्र का जाप करना एक अच्छा उपाय है। इस मंत्र का जाप 108 बार करें।

द्रां द्रीं द्रौं स: शुक्राय नम:

यह मंत्र शुक्र ग्रह के दोषों को दूर करने में सहायक होता है और व्यक्ति को सुख-संपत्ति की प्राप्ति होती है।

इन वस्तुओं का दान करें

शुक्र ग्रह के दोषों को दूर करने के लिए कुछ विशेष वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। इसमें हीरा, चांदी, चावल, मिश्री, सफेद वस्त्र, दही और सफेद चंदन शामिल हैं। इन वस्तुओं का दान करने से शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और जीवन में समृद्धि का आगमन होता है।

ये भी पढ़ें : शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को भेंट करें इलायची, धन-दौलत में होगी वृद्धि