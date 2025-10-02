Dussehra Upaay: दशहरे पर अपराजिता फूल से करें ये तांत्रिक उपाय

घर में सुख-समृद्धि का होगा वास

Dussehra Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: आज दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म की रक्षा की थी। हिंदू परंपरा में दशहरे के पर्व को विजय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तंत्र शास्त्र में दशहरे का विशेष महत्व बताते हुए अपराजिता फूल के कुछ विशेष तांत्रिक उपाय भी बताए गए हैं।

दशहरे के दिन अपराजिता फूल के इन उपायों के करने से जीवन में सुख-समृद्धि, सौभाग्य और विजय की प्राप्ति होती है और माता का आशीर्वाद भी बना रहता है। आइए जानते हैं दशहरे के दिन किए जाने वाले अपराजिता फूल के उपाय के बारे में।

क्यों खास है अपराजिता फूल

अपराजिता एक नीले रंग का पवित्र फूल है, जिसे मां दुर्गा और देवी शक्ति को बेहद प्रिय माना जाता है। इसलिए दशहरे के दिन खास तौर पर पूजा अर्चना में अपराजिता फूल का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दशहरे के दिन इसका प्रयोग करने से हर काम में सफलता मिलती है और घर-परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का असर खत्म होता है। अपराजिता फूल का देवी दुर्गा के साथ साथ न्याय के देवता शनिदेव का भी संबंध है।

सौभाग्य प्राप्ति के लिए करें यह उपाय

तंत्र शास्त्र के अनुसार, दशहरे के दिन माता लक्ष्मी की अवश्य पूजा अर्चना करें और पूजन में माता को सात अपराजिता के फूल अर्पित करें। पूजा खत्म हो जाने के बाद फूलों को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। यह उपाय धन को आकर्षित करता है और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहता है। वहीं इस फूल को देवी दुर्गा को चढ़ाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर कार्य में विजय मिलती है।

सुख-शांति और समृद्धि के लिए उपाय

अगर आपके बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं या फिर दिन पर दिन आर्थिक परेशानियां आती जा रही हैं तो दशहरे के दिन आप स्नान के जल में पांच अपराजिता के फूल डालकर स्नान कर लें। इसके बाद दरवाजे के सामने एक पात्र में पानी भरें और उसमें कुछ अपराजिता के फूल डाल दें। ऐसा करने से व्यक्ति का आर्थिक संकट दूर जाता है और सुख-शांति और समृद्धि के मार्ग बनते हैं।

नकारात्मकता दूर करने के लिए उपाय

दशहरे के दिन घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में किसी बर्तन में अपराजिता के फूल डालकर रख दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति से छुटकारा मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही दशहरे पर अपराजिता का पौधा लगाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और धन लाभ के अवसर बढ़ते हैं।

बिजनेस में तरक्की के लिए उपाय

व्यापारियों को बिजनेस में लगातार नुकसान हो रहा है तो दशहरे के दिन अपराजिता के फूल के यह उपाय आपकी काफी मदद कर सकता है। व्यापारी वर्ग दशहरे के दिन मां दुर्गा के साथ माता लक्ष्मी और श्रीयंत्र की भी पूजा अर्चना करें और 7 अपराजिता के फूल अर्पित कर दें। इसके बाद उनको तिजोरी में रखकर मां लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। इससे व्यापार में उन्नति होने की मान्यता है।

विजय प्राप्ति के उपाय

शास्त्रों में बताया गया है कि दशहरे की रात अपराजिता के फूल को हनुमानजी के चरणों में अर्पित कर विशेष मंत्र का जाप किया जाए तो शत्रु पर विजय मिलती है और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है।

