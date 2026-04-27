Bhaum Pradosh Vrat: अप्रैल के अंतिम प्रदोष व्रत पर करें ये खास उपाय

भोलेनाथ करेंगे हर इच्छा पूरी!

Bhaum Pradosh Vrat, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है.।इस बार अप्रैल माह का अंतिम प्रदोष व्रत भौम प्रदोष के रूप में मनाया जाएगा। मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहते हैं, जो न केवल शिव जी बल्कि हनुमान जी का आशीर्वाद पाने और मंगल दोष से मुक्ति के लिए भी बहुत ही लाभकारी है।

भौम प्रदोष पर करें ये विशेष उपाय