Mangalavaar Upaay: आज 9 के ट्रिपल महासंयोग करें ये उपाय

हनुमान जी की पूजा से मिलेगी मंगल दोष से मुक्ति

Mangalavaar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकटमोचक हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत ज्यादा शुभ और मंगलदायक माना गया है। पवन पुत्र हनुमान, भगवान राम के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है जिसका अर्थ है हर तरह के कष्ट और संकट का नाश करने वाला। कष्ट या संकट से रक्षा के लिए भी हनुमानजी की पूजा की जाती है।

इसके साथ ही हनुमान जी से बल, बुद्धि और विद्या मांगी जाती है। हिंदू धर्म में पवन पुत्र हनुमान को सबसे शक्तिशाली भगवान माना गया है। जो लोग किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं वह अगर मंगलवार और शनिवार को उनकी भक्ति भाव से पूजा-अर्चना करते हैं तो उनको परम सुख की प्राप्ति होती है।

10 तरह की बाधाएं होती है दूर

हनुमान जी को संकट मोचन ऐसे ही नहीं कहा जाता वह वाकई अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। 10 तरह की बाधाएं उनकी पूजा और भक्ति करने से दूर हो जाती हैं। जिस मनुष्य पर शनि की कुदृष्टि चल रही हो, ढैय्या और साढ़ेसाती परेशान कर रहे हों उसके लिए हनुमान जी की पूजा बहुत ही कारगर उपाय है।

बन रहा 9-9-9 का संयोग

9 सितंबर का दिन बहुत विशेष माना जा रहा है। इस दिन 9-9-9 के संयोग कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मंगलवार का यह दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह से संबंध रखता है। इस दिन किए गए विशेष उपाय आपको दिसंबर तक लाभ प्रदान कर सकते हैं।

ट्रिपल महासंयोग

साल 2025 में 9 सितंबर के दिन 9/9/9 का अद्भुत संयोग बन रहा है। 9 तारीख, सितंबर का 9 वां महीना, साथ ही साल 2025 जिसका जोड़ भी 9 है, जैसे 2+0+2+5=9, इसलिए इस दिन को ट्रिपल महासंयोग वाला माना जा रहा है।

जानें क्यों महत्वपूर्ण है आज का दिन

इस दिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। साथ ही मंगलवार का शुभ संयोग रहेगा और गण्ड योग बना रहा है। इसलिए इस दिन शक्तिशाली माना जा रहा है। इस दिन आप किसी काम को अगर मन से करने की ठान लें तो आप निश्चित ही उस काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

9 मूलांक को मंगल का मूलांक माना गया है। साथ ही संयोग से इस दिन मंगलवार का दिन पड़ रहा है। जिस वजह से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है।

मंगल दोष के कारण इन परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना

मंगल दोष के कारण जीवन में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे शादी में देरी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां और एकाग्रता में कमी जैसी दिक्कतें आ सकती हैं।

ये करें उपाय

इस दिन मंगल दोष को दूर करने के लिए हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली का तेल अर्पित करें और सिंदूर चढ़ाएंद्ध साथ ही ॐ नमो भगवते हनुमते नम:ह्व मंत्र का जाप करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी नई शुरूआत के लिए हनुमान जी का ध्यान करें। इस दिन लाल मसूर की दाल का दान करें।

