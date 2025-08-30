Shanidev Upaay: शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय, जीवन की बाधाएं होगी दूर

विधि-विधान से पूजा करने पर शुभ फल की होगी प्राप्ति
Shanidev Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना गया है। ऐसे में इस खास दिन पर शनिदेव की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के संकट भी दूर होने लगते हैं। शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना, शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना, या मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। ऐसे ही कुछ उपाय हम आपको बता रहे है। जिनको करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते है।

लंबी आयु का वरदान होगा प्राप्त

लंबी आयु के लिए शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें और शनि स्तोत्र का पाठ करें। अंत में विशेष चीजों का भोग अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से इंसान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है और जीवन में आ रही बाधा से छुटकारा मिलता है।

काला कोयला जल में प्रवाहित करें

जॉब में सफलता पाने के लिए शनिवार के दिन उपाय करने से इंसान को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन काला कोयला जल में प्रवाहित करें। ऐसा माना जाता है कि इस टोटके को करने से नौकरी में आ रही बाधा दूर होती है और मनचाही जॉब मिलती है।

शमी के पौधे की जड़ के पास काली उड़द की दाल अर्पित करें

अगर आप कर्ज की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन शमी के पौधे की जड़ के पास काली उड़द की दाल अर्पित करें। इस उपाय को करने से कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। साथ ही शनि की साढ़े साती और ढैय्या की परेशानी दूर होती है।

हनुमान चालीसा का करें पाठ

इसके अलावा ग्रह दोष को शांत करने के लिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं।

इन चीजों का करें दान

  • आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है। तिल दान करने से इंसान को सभी तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
  • अगर आप शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से मुक्ति मिलती है।

