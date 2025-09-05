Maa Lakshmi Upaay: शुक्रवार के दिन करें मां लक्ष्मी से जुड़े ये उपाय

जीवनभर नहीं करना पड़ेगा धन की समस्या का सामना

Maa Lakshmi Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: जिस प्रकार हर दिन किसी-न-किसी देवी-देवता को समर्पित है ठीक उसी तरह शुक्रवार के दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार, जिस साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे जीवन में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन ये खास काम कर सकते हैं।

धन और समृद्धि के लिए उपाय

गाय की सेवा करें: गाय को पालक खिलाना या खाना खिलाना मां लक्ष्मी की कृपा दिलाता है और धन संबंधी परेशानियां दूर करता है।

मोगरे की माला चढ़ाएं: शुक्रवार रात को सोने से पहले मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर पर मोगरे की माला या इत्र चढ़ाएं। इससे धन का आगमन होता है।

पंचमुखी दीपक जलाएं: मां लक्ष्मी की आरती करते समय पंचमुखी दीपक का उपयोग करें। इससे घर में सकारात्मकता आती है और धन-वैभव बढ़ता है।

घर में दीपक जलाएं: शुक्रवार की रात को उत्तर-पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं या वहां लाइट जलाकर रखें, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वर्षा होती है।

इत्र के साथ इलायची: 5 इलायची पर हल्दी व सिंदूर लगाकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और शाम को इन्हें एक लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें।

श्री सूक्त का पाठ करें: धन-धान्य और आर्थिक संपन्नता के लिए श्री सूक्त का पाठ करें।

स्वास्थ्य और सुख के लिए उपाय

मखाने का भोग लगाएं: मां लक्ष्मी को घी और मखाने का भोग लगाने से स्वास्थ्य सुधरता है और परिवार स्वस्थ रहता है।

केले का दान करें: शुक्रवार को केले का दान करने से सुख-शांति आती है।

सफेद वस्तुओं का दान: शुक्रवार को किसी गरीब व्यक्ति को सफेद कपड़े, सुगंधित वस्तुएं या इत्र दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और सुख-समृद्धि मिलती है।

अन्य महत्वपूर्ण उपाय

पत्नी को खुश रखें: घर की लक्ष्मी के समान पत्नी को खुश रखने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।

सोने से पहले: रात को सोने से पहले उत्तर-पूर्व दिशा में घी का दीपक या लाइट जलाना शुभ होता है।

शुक्र मंत्र का जाप

ॐ द्रां द्रीं द्रों स: शुक्राय नम: मंत्र का 108 बार जाप करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है।

कार्य की शुरूआत

शुक्र ग्रह से संबंधित क्षेत्रों, जैसे फिल्म, संगीत, मीडिया आदि से जुड़े कार्य शुक्रवार को शुरू करने से अच्छा लाभ मिलता है।

