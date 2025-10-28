Budhwar Ke Upay: बुधवार के दिन करें ये उपाय, खुल जाएगी बुद्धि, बढ़ेगी तरक्की और कमाई

विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित बुधवार का दिन

Budhwar Ke Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसे में भक्त इस दिन गणपति बप्पा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं और बेहतर जीवन की कामना करते हैं। वहीं, ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें श्रद्धापूर्वक आजमाने से व्यक्ति को जीवन के समस्त दुखों से निजात मिल सकती है और नौकरी में तरक्की व घर में खुशहाली बनी रहती है।

अगर आप बुधवार के उपायों में से कोई एक भी कर लें तो इससे जीवनभर धन-दौलत की कमी नहीं होती है। ऐसे में लिए विस्तार से जाने बुधवार के विशेष उपाय।

दुर्गा सप्तशती का पाठ करें पाठ

बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के साथ-साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत लाभदायक माना गया है। ऐसे में अगर आप इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करें, तो इसे बेहद शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

साथ ही, आप बुधवार के दिन कीलक अर्गला स्तोत्र भी अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिल सकती और जीवन खुशियों से भर जाता है। माना जाता है बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जीवन के भय से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं पर भी विजय पर प्राप्त हो सकती है।

बुधवार को किन्नरों को दें ये खास चीजें

मान्यताओं के अनुसार, बुधवार के दिन किन्नर को कुछ खास चीजें प्रदान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में बुधवार के दिन किसी किन्नर को लाल या हरी चूड़ियां अथवा कोई अन्य श्रृंगार सामग्री के साथ उन्हें कुछ पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन के दुखों से निजात मिल सकती है। ज्योतिषशास्त्र में किन्नरों को बुध का प्रतिनिधि माना गया है। इसके पीछे की वजह है कि बुध को भी नवग्रहों में नपुंसक ग्रह बताया गया है।

यही कारण है कि इस दिन किन्नरों को कुछ पैसे और श्रृंगार की सामग्री देना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। इससे जीवन में तरक्की हासिल होने लगती है और बुद्धि भी तीव्र होती है। इस छोटे से उपाय को करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा बना रहता है।

भगवान गणेश को सिंदूर और 21 दूर्वा ऐसे करें अर्पित

बुधवार के दिन पूरे विधि-विधान से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से गणेशजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके लिए ज्योतिषशास्त्र में एक विशेष उपाय भी बताया गया है।

बुधवार के दिन भगवान गणेश को पूजा के दौरान सिंदूर, 21 दूर्वा और गीले चावल अर्पित करने चाहिए। इन सभी चीजों को अर्पित करने के साथ-साथ ‘ओम गं गणपतये नम:’ मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा से व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य दूर होने लगता है। साथ ही, अगर आपके कार्यों बाधाएं आ रही हैं, तो इस उपाय को करने से उससे भी छुटकारा मिल सकता है।

बुधवार को बेटी-बहन को उपहार में दें ये चीजें

ज्योतिषशास्त्र में बेटी और बहन को बुध ग्रह का कारक माना गया है। ऐसे में इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा करने के साथ-साथ अपनी सैलरी से कोई छोटा सा उपहार बेटी और बहन को जरूर देना चाहिए। अगर आपकी बेटी या बहन छोटी हैं, तो आप उन्हें पढ़ाई-लिखाई से संबंधित सामान दे सकते हैं।

इसके अलावा, आप श्रृंगार का सामान भी उन्हें उपहार में दे सकते हैं और इसके साथ उन्हें मिठाई भी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को करियर में उन्नति हासिल होती है और नौकरी में आने वाली समस्याओं से भी निजात मिल सकती है। इस उपाय को करने से कमाई भी बढ़ने लगती है और व्यापार में भी लाभ होता है।

बुधवार को मूंग की दाल करें दान

मान्यता है कि बुधवार के दिन मूंग की दाल का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही, इस दिन मूंग की दाल का किसी जरूरतमंद को दान भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इससे कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। आप बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं।

इससे जीवन में आने वाली बाधाओं से छुटकारा मिलता है और घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहती है। अगर आप पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं, को इन उपायों को आजमा सकते हैं। ऐसा करने से धन-दौलत में वृद्धि होती है और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है।