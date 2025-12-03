Budhwar ke Upay: बुधवार के दिन करें ये उपाय, चमक जाएगी किस्मत, बरसेगा धन

गणेश जी की पूजा करने से बन जाते है सभी बिगड़े काम

Budhwar ke Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, बुधवार का दिन भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा-आराधना की जाती है। भगवान गणेश की पूजा करने से बुध देवता प्रसन्न होते हैं। कुंडली में बुध देव की स्थिति ठीक होने से उनकी कृपा बरसती है, जिससे कारोबार में मनचाही सफलता मिलती है।

साथ ही, आमदनी और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से व्यक्ति किस्मत भी चमक सकती है। साथ ही, पैसों की तंगी भी दूर होती है। अगर आप करियर और कारोबार में भी तरक्की पाना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन नीचे बताए गए उपाय जरूर करें।

बुध को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए?

अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं और इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश पूजा करें और पूजा के समय गन्ने के रस से भगवान गणेश का अभिषेक करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं।

अगर भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन पूजा के दौरान उन्हें शमी के पत्ते और पान के पत्ते अर्पित करें। ये दोनों पत्ते अर्पित करते समय ह्यवक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायेर्षु सर्वदा॥ह्ण मंत्र का पाठ करें।

घर में वास्तु दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन स्नान-ध्यान के बाद भगवान श्रीकृष्ण को बांसुरी अर्पित करें और फिर इस बांसुरी को उत्तर दिशा वाले कमरे में रख दें। इस उपाय को करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है।

अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बुधवार के दिन भक्ति भाव से भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करें। साथ ही, पूजा के समय भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित जरूर करें। इस उपाय को करने से आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं।

अगर आप अपने कारोबार में तरक्की और मुनाफा चाहते हैं, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा में उन्हें 11 या 21 दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करते समय भगवान गणेश की स्तुति करें। इस उपाय को करने व्यापार में सफलता मिलती है।

भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए बुधवार के दिन पूजा के बाद आपको मकई, गेहूं, बाजरा, चावल, हरी सब्जी, हरे रंग के फल आदि चीजों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुध देव की कृपा के साथ श्रीगणेश की कृपा भी मिलेगी।

अगर आप बुध देव की कृपा प्राप्ति चाहते हैं, तो बुधवार के दिन पूजा के दौरान गाय के कच्चे दूध में दूर्वा मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करे। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

