Budhwar Upay: धन-लाभ के लिए बुधवार को करें ये उपाय

कुंडली में बुध ग्रह होगा मजबूत
Budhwar Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में हर किसी दिन किसी का किसी ग्रह को समर्पित है। इसी तरह बुधवार का दिन ग्रहों के राजकुमार बुध का है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध ग्रह वाणी, बुद्धि और व्यापार के ग्रह माने जाते हैं। जिसकी कुंडली में बुध दोष होता है बुध का अशुभ प्रभाव होता है, उनको वाणी दोष होता है, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। ऐसे में कुंडली में बुध ग्रह का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप बुधवार के दिन कुछ अचूक टोटके कर सकते हैं।

बुधवार के टोटके और उपाय

  • मंत्र जाप करें: बुधवार को बुध के मंत्र ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम: का जाप करें। बुध के मंत्र जाप से शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। इससे आपकी वाणी और बिजनेस पर सकारात्मक असर हो सकता है। आपको इस दिन 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए। इससे शिक्षा और संचार कौशल में सुधार होता है।
  • गाय को चारा खिलाएं: बुधवार के दिन किसी गाय को हरा चारा खिलाएं। इसमें भी विशेषकर हरी मूंग या हरा धनिया खिलाएं। इससे बुध ग्रह शांत होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। बुधवार के दिन हरा चारा का दान करने से कुंडली का बुध दोष मिटता है।
  • हरे रंग के कपड़े पहनें: जिनकी कुंडली में बुध कमजोर हो, वे बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनें। या फिर वे हरे रंग की रूमाल रख सकते हैं। हरा रंग बुध का शुभ रंग होता है। इस दिन हरे रंग की वस्तुओं का उपयोग करना शुभ होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बुध का दुष्प्रभाव भी दूर होता है।
  • गणेशजी की पूजा करें: बुध ग्रह को सही करने के लिए गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की कृपा से बुध ग्रह का दोष मिटता है। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा यानी घास अर्पित करें। पूजा के समय ॐ गं गणपतये नम: मंत्र का जाप करें।
  • कच्चे सूत में गांठे बांधें: अगर आप कई दिनों से किसी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें सफलता पाना चाहते हैं तो ऐसे में बुधवार के दिन एक कच्चे सूत में 7 गांठें लगाएं। फिर जय गणेश, काटो क्लेश मंत्र का जाप करते हुए उस धागे को भगवान गणेश को समर्पित कर दें।
  • दान-पुण्य करें: बुधवार के दिन आप छोटे बच्चों को हरे फल, हरे कपड़े, हरे रंग वाली टॉफी आदि का दान करें। इस उपाय को करने से बुध का अशुभ फल मिटेगा और आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। इस दिन आप गरीब बच्चियों को कॉपी, किताब और पेंसिल दान करें। इनका रंग हरा हो तो बहुत अच्छा है।
  • तुलसी को जल दें: ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, बुधवार के दिन सुबह में तुलसी के पौधे को जल दें। उस दौरान ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से बुध ग्रह के दोष मिट जाते हैं।
  • तांबे का दान: अगर आपको धन की कामना है और पैसों में बरकत पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको बुधवार के दिन से शुरू करके लगातार 7 दिनों तक भगवान गणेश की पूजा करना है और फिर तांबे का दान करना चाहिए। इससे आपको अचानक धनलाभ के योग बनने लगेंगे।