Budhwar Upay: धन-लाभ के लिए बुधवार को करें ये उपाय

कुंडली में बुध ग्रह होगा मजबूत

Budhwar Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में हर किसी दिन किसी का किसी ग्रह को समर्पित है। इसी तरह बुधवार का दिन ग्रहों के राजकुमार बुध का है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध ग्रह वाणी, बुद्धि और व्यापार के ग्रह माने जाते हैं। जिसकी कुंडली में बुध दोष होता है बुध का अशुभ प्रभाव होता है, उनको वाणी दोष होता है, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। ऐसे में कुंडली में बुध ग्रह का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप बुधवार के दिन कुछ अचूक टोटके कर सकते हैं।

बुधवार के टोटके और उपाय