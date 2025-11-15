धन-दौलत में होगी अपार वृद्धि

Utpanna Ekadashi, (आज समाज), नई दिल्ली: हिन्दू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है, जो कि कल 15 नवंबर (शनिवार) को रखा जाएगा। अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी की शुरूआत इसी दिन से हुई है। उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज के अनुसार, इस दिन किया गया राशि अनुसार उपाय सालभर लक्ष्मी-नारायण की कृपा बनाए रखेगा।

करें ये काम

मेष राशि: एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का फूल अर्पित करें।

वृषभ राशि: उत्पन्ना एकादशी के दिन सफेद चीजों का दान करें। मान्यता है कि इससे सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

मिथुन राशि: इस दिन हरे रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं।

कर्क राशि: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि इससे घर में खुशियां आती हैं।

सिंह राशि: पीले रंग का वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करें और पीले रंग का वस्त्र धारण भी करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं।

कन्या राशि: आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो सफेद मिठाई के साथ केसर अर्पित करें। इससे घर में सालभर सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला राशि: इस दिन सफेद चीजों का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

वृश्चिक राशि: नौकरी-व्यापार में तरक्की पाने के लिए गुड़ का दान करें। इससे नारायण की कृपा बनी रहेगी।

धनु राशि: भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए पीले वस्त्र, पीले चंदन और पीले फल का दान करें।

मकर राशि: दही और इलायची का भोग अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।

कुंभ राशि: पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं।

मीन राशि: गरीबों की सेवा करें, दान करें और भगवान को मिश्री का भोग लगाएं।

