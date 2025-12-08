Mangalwar Upay: मंगलवार के दिन करें ये उपाय, हनुमान जी की कृपा से संकट होंगे दूर

सुख-समृद्धि में होगी वृद्धि

Mangalwar Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करने का विधान बताया गया है। इस दिन भक्त हनुमानजी के मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। वहीं, शास्त्रों में मंगलवार के कुछ ऐसे टोटके भी बताए गए हैं, जिन्हें आजमाने से जीवन के दुखों से निजात मिल सकती है और धन-दौलत में वृद्धि होती है। आइए विस्तार से जानें इनमें से कुछ विशेष टोटके।

ओम हनुमते नम: मंत्र का 108 बार जाप करें

अगर आप जीवन में लगातार आने वाले संकटों से परेशान हैं, तो मंगलवार के दिन एक छोटा टोटका आजमा सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी स्नानादि करके लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर लें। अब सुबह विधि-विधान से बजरंगबली की पूजा करें। साथ ही, शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सामने तेल का दीपक जलाएं।

इस दीये में 5 या 7 काले तिल के दाने डालें और एक आसन पर बैठकर ओम हनुमते नम: मंत्र का 108 बार जाप करें। मंगलवार के इन इस आसान से काम को करने से आपको जीवन के संकटों से निजात मिल सकती है और घर में सुख-समृद्धि आने लगती है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को भगवान हनुमान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन में खुशहाली आती है।

धन-दौलत में होगी वृद्धि

ज्योतिषशास्त्र में मंगलवार के दिन का बहुत खास महत्व होता है। ऐसे में अगर आप घर या जीवन में पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं, तो इसके लिए एक आसान टोटका आजमा सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें। अब एक तांबे के सिक्के पर लाल या नारंगी सिंदूर से टीका लगाएं और इसे हनुमानजी के मंदिर में जाकर अर्पित कर दें। आप तांबे के सिक्के के स्थान पर एक रुपये का सिक्का भी प्रयोग कर सकते हैं।

इसके बाद, विधि-विधान से भगवान हनुमानजी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूजा समाप्त होने के बाद अर्पित किए हुए सिक्के को वापस घर ले आएं और इसे अपनी तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। मंगलवार को इस टोटके को करने से जीवन और घर में चल रही आर्थिक तंगी से निजात मिल सकती है।

सुबह और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें

मंगलवार के दिन घर के मंदिर में दीपक जलाकर सुबह और शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही, इस दिन एक बाल्टी में थोड़ा सा नींबू का रस और नमक मिलाएं। अब इस पानी से पूरे घर में पोछा लगाएं। हर मंगलवार के दिन यह काम जरूर करें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होने लगता है और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

माना जाता है कि मंगलवार को नींबू और नमक वाले पानी से पोछा लगाने से घर में चल रहे लड़ाई-झगड़े भी कम होने लगते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच का प्रेम बढ़ता है। इससे घर का माहौल खुशनुमा और शांतिपूर्ण बना रहता है।

मंगल दोष का प्रभाव होगा कम

अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, तो उसे वैवाहिक जीवन, धन-संपत्ति और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इसके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए आप मंगलवार के दिन एक टोटका कर सकते हैं। इस दिन स्नानादि करके भगवान हनुमानजी को सिंदूर जरूर अर्पित करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम: मंत्र का जाप करें।

माना जाता है कि अगर संभव हो, तो इस मंत्र का जाप 10 हजार बार अवश्य करना चाहिए। साथ ही, 250 ग्राम बताशे को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मंगलवार के दिन ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा से आपकी किस्मत बदल सकती है और मंगल दोष के प्रभाव भी कम होते हैं।

