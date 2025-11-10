Mangalwar Upaay: मंगलवार के दिन करें ये उपाय, होगी धनवर्षा

बाधाओं को दूर कर जीवन में समृद्धि लाते हैं हनुमान जी
Mangalwar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में मंगलवार को विशेष महत्व दिया जाता है। यह दिन मंगल ग्रह और हनुमान जी को समर्पित है, जो बाधाओं को दूर कर जीवन में समृद्धि लाते हैं। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या पर्स हमेशा खाली रहता है, तो मंगलवार के दिन कुछ सरल उपाय अपना सकते हैं। ये उपाय न केवल धन आकर्षित करते हैं बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं कि मंगलवार को किन उपायों को करके आप धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।

हनुमान जी को अर्पित करें चोला

मंगलवार को सुबह उठकर स्नान करें और हनुमान मंदिर जाएं। वहां हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सिंदूर लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का 7 या 11 बार पाठ करें। इससे मंगल दोष दूर होता है और आर्थिक बाधाएं हटती हैं। घर लौटकर पर्स में एक छोटा से कागज पर हनुमान जी के सिंदूर का टीका रखें। इससे धन का प्रवाह बढ़ेगा। यह व्यापारियों के लिए फायदेमंद है।

लाल वस्तुओं का दान करें

मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है, लाल रंग से जुड़ा होता है। इस दिन जरूरतमंदों या मंदिर में लाल कपड़ा, लाल फल (जैसे अनार या सेब), तांबे की वस्तु या गुड़ का दान करें। दान करने से पहले ॐ अंगारकाय नम: मंत्र का 21 बार जप करें। इस दान से शनि और मंगल की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कर्ज मुक्ति और धन लाभ होता है। यह दान गुप्त रूप से करें, ताकि फल दोगुना मिले।

पर्स में रखें ये खास चीजें

मंगलवार को अपने पर्स की सफाई करें और उसमें लाल रंग की एक छोटी थैली रखें, जिसमें चुटकी भर चावल, एक सुपारी और लाल धागा बांधकर रखें। ज्योतिष शास्त्र में इसे धन आकर्षण का टोटका माना जाता है। इसके साथ ही, पर्स में हनुमान जी की छोटी फोटो या यंत्र रखें। इससे पैसों की बरकत होती है और खर्चे नियंत्रित रहते हैं। शाम को पर्स को उत्तर दिशा में रखकर सोएं।

सुंदरकांड का पाठ

हनुमान जी राम भक्त हैं, इसलिए मंगलवार को राम नाम का 108 बार जाप और रामायण के सुंदरकांड का पाठ करें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो नौकरी या बिजनेस में पैसों की कमी महसूस करते हैं। पाठ के बाद एक लाल मोती या मूंगा की माला धारण करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और अप्रत्याशित धन लाभ होता है।

तुलसी पूजा

मंगलवार शाम को तुलसी माता की पूजा करें। उन्हें लाल फूल चढ़ाएं और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूजा के बाद घर के किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या चने की दाल दान करें। वास्तु शास्त्र में तुलसी को धन की देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और मंगलवार को यह पूजा धन वृद्धि करती है। इससे परिवार में सुख-समृद्धि आती है और पर्स कभी खाली नहीं रहता है।