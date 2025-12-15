Saphala Ekadashi Upay: सफला एकादशी की रात करें ये उपाय

Saphala Ekadashi Upay: सफला एकादशी की रात करें ये उपाय

कारोबार में मिलेगी सफलता
Saphala Ekadashi Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: सफला एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को करने से सभी कामों में सफलता मिलती है। साथ ही श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। वहीं, इस व्रत की रात को लेकर कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं। आइए उन उपाय को जानते हैं।

सफला एकादशी की रात करें ये उपाय

  • विष्णु सहस्रनाम का पाठ: एकादशी की रात विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। साथ ही कारोबार में सफलता मिलती है। ऐसे में स्नान करके या हाथ-पैर धोकर पीले रंग के कपड़े पहनें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
  • तुलसी के सामने दीपक जलाना: तुलसी माता को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में एकादशी की रात तुलसी के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद देवी की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी रूप से वास करती हैं।
  • पीले वस्त्र और पीली मिठाई का भोग: पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में पूजा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण को पीले वस्त्र पहनाएं और पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में लाभ और उन्नति के द्वार खुलेंगे।
  • पीपल के पेड़ की पूजा: पीपल के पेड़ में सभी देवताओं और पितरों का वास माना जाता है। अगर हो पाए, तो एकादशी की सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। फिर शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से कालसर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही कारोबार में आ रही रुकावट दूर होती है।
  • व्यापार स्थल पर हल्दी का छिड़काव: सफला एकादशी की रात को थोड़े से पानी में हल्दी मिलाकर अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य द्वार और तिजोरी पर छिड़कें। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही नारायण की कृपा मिलती है।

