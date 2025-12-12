Shaniwar Upay: शनिवार के दिन करें ये उपाय, पैसों की तंगी से मिलेगा छूटकारा

न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है शनिवार का दिन

Shaniwar Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि, इस दिन शनि महाराज की पूजा-अर्चना करने से जातक को शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और शनिदेव की विशेष कृपा भी हो सकती है।

वहीं, इस दिन को लेकर ज्योतिषशास्त्र में कुछ विशेष उपायों का वर्णन भी मिलता है, जिन्हें विधिपूर्वक और पूरी श्रद्धा से करने से जातक को जीवन के दुखों से छुटकारा मिल सकता है और धन-दौलत की प्राप्ति भी होती है। आज हम आपको इनमें से कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से शनिदेव जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं और जीवन से दुर्भाग्य व धन की कमी को दूर करते हैं।

सरसों के तेल 3 लौंग डाल कर दीपक जलाए

ज्योतिष एवं वास्तु-शास्त्र के अनुसार, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल 3 लौंग डाल कर दीपक जलाए। इसके बाद इस दीपक को पीपल का पेड़ के नीचे रख आएं। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आपको शनि देव की कृपा की प्राप्ति होती है और कई तरह के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। यह उपाय आपको कम-से-कम 3 या 5 शनिवार तक करना चाहिए।

कपूर और लौंग जलाएं

अगर आप गृह कलेश को लेकर परेशान है तो इसके लिए शनिवार के दिन ये टोटका आपके काम आ सकता है। इसके लिए हर शनिवार की शाम को घर में कपूर और लौंग जलाएं। इस टोटके को करने से नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलता है। जिससे परिवार में चल रहे लड़ाई-झगड़े से मुक्ति मिलती है और सुख-शांति का माहौल बना रहता है।

आक पेड़ की जड़ बांध दें

यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान है तो शनिवार के दिन एक काले कपड़े में आक के पेड़ की जड़ और फूल को बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है।

इसके साथ ही आप शाम के समय शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को 7 आक के फूल अर्पित कर सकते हैं, इससे भी शनिदेव की कृपा की प्राप्ति होती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि शनिदेव की नजरों में नहीं देखना चाहिए।

काले तिल चढ़ाएं

ज्योतिष बताते हैं कि, शनिवार के दिन शनिदेव को कुछ विशेष चीजों का भोग लगाना और उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत फलदायी होता है। ऐसे में शनिवार को शनि महाराज को काले तिल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उन्हें खाना भी चाहिए।

इस उपाय को करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है और शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन काले तिल के इस उपाय से शनिदेव आपको जीवन में तरक्की दिला सकते