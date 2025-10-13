Ahoi Ashtami Upaay: अहोई अष्टमी पर जरूर करें ये उपाय, संतान की समस्याएं दूर होगी

शाम को तारों के दर्शन के बाद व्रत का किया जाता है पारण

Ahoi Ashtami Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: आज माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन माताएं अहोई माता जो मां पार्वती का स्वरूप हैं, उनकी पूजा करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को तारों के दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि अगर आप इस दिन कुछ उपायों को करती हैं तो इनसे आपकी संतान की लाइफ में आ रहीं समस्याओं का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन किन उपायों को किया जा सकता है?

उपाय