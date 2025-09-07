Chandragrahan: चंद्रग्रहण के समय और बाद में करें ये उपाय

चंद्रदोष से मिलेंगी मुक्ति, जीवन में सुख-समृद्धि में होगी वृद्धि

Chandragrahan, (आज समाज), नई दिल्ली: आज रात भारत में चंद्र ग्रहण दिखेगा। भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा और लाल रंग का होगा। ज्योतिष के अनुसार, चंद्रग्रहण का प्रभाव सभी पर अलग-अलग होगा। चंद्र ग्रहण के बाद कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते है। इस दौरान अगर विशेष कुछ दान-पुण्य किया जाए तो साल भर चंद्र कुंडली में अशुभ की जगह शुभ फल देने लगते है। चंद्रग्रहण रात के 9 बजकर 57 मिनट पर लगेगा। यह पूरी तरह लाल नजर आएगा। इसी के चलते इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है।

इन मंत्रों का करें जाप

इस अवधि के दौरान मानसिक तौर पर पूजा-पाठ करना और मंत्रों का जाप करना विशेष रूप से लाभदायक होता है। आप चंद्रग्रहण के समय मानसिक तौर पर अपने कुल देवी-देवता का जाप और ध्यान कर सकते हैं। वहीं, इस अवधि में महादेव के मंत्रों का जाप करना सबसे प्रभावशाली माना गया है। ऐसे में आप ‘ओम नम: शिवाय’ मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं और शिवजी से जीवन में सुख-समृद्धि की कामना भी करें।

ग्रहण दोष दूर करने के लिए करें भगवान शिव की पूजा

चंद्रग्रहण के अगले दिन यानी सोमवार का व्रत रखें और इस दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करें। साथ ही, घर में केसर की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। अब इसे कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट दे। सोमवार को सफेद वस्त्र और चावल का दान भी जरूर करें। इस उपाय का वर्णन लाल किताब मिलता है, जिससे ग्रहण दोष दूर हो सकता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही, इस उपाय से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

रुद्राक्ष धारण करना अति उत्तम

अगर आप इस चंद्रग्रहण के दौरान विधि-विधान से रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो इससे बेहद उत्तम फल की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए रुद्राक्ष का पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद, दूध और गंगाजल से पंचामृत का स्नान कराएं। अब रुद्राक्ष की रोली, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य के साथ विधि पूर्वक पूजा-अर्चना करें। इसके बाद, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और रुद्राक्ष को धारण कर लें। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करें और कामना करें की इस रुद्राक्ष के दौरान शिवजी की कृपा आप पर बनी रहे।

घर में गंगाजल का करें छिड़काव, नमक वाले पानी से लगाए पोछा

जब चंद्रग्रहण की अवधि समाप्त हो जाए, तो पूरे घर में गंगाजल जरूर छिड़कना चाहिए। साथ ही, नमक वाले पानी से घर में पोछा भी अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर के अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और बुरी नजर से भी बचाव होता है। साथ ही, ग्रहण के बाद स्नान करके पुराने वस्त्रों को भी अवश्य बदल देना चाहिए।

ये उपाय भी करें

साथ ही चंद्र ग्रहण के बाद अन्न का दान करना बहुत पुण्यदायी होता है। गेहूं, चावल, या मूंग की दाल जैसे अनाज जरूरतमंदों को दान करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। इसलिए ग्रहण के बाद इन चीजों का दान अवश्य करे।

हण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए, सफेद वस्त्रों का दान करना भी इस दिन विशेष फलदायी होता है। यह दान नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और परिवार में सुख-शांति लाता है।

कई लोगों की कुंडली मे चंद्र ग्रहण होता है। वह इस दोष को दूर करना चाहते है तो इस दिन चांदी की वस्तु, जैसे चांदी का सिक्का या आभूषण, दान करना जरूर करे। ऐसा करने से चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है।

