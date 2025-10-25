Devuthani Ekadashi Upaay: देवउठनी एकादशी की रात करें दीपक के ये दुर्लभ उपाय

बन जाएंगे सभी बिगड़े काम

Devuthani Ekadashi Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और शुभ काम शुरू होते हैं। इस दिन घर के कुछ प्रमुख स्थानों में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु खुश होते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 01 नवंबर को पड़ रही है।

इसी दिन से शुभ काम जैसे – विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ कामों की शुरूआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार, देवउठनी एकादशी की रात कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाना बहुत शुभ और फलदायी माना गया है, तो आइए उन शुभ स्थानों को जानते हैं।

देवउठनी एकादशी की रात करें ये अचूक उपाय