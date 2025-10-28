Devuthani Ekadashi Deepak Upaay: देवउठनी एकादशी की रात करें दीपक के ये दुर्लभ उपाय

घर में कुछ प्रमुख स्थानों में दीपक जलाना माना गया है शुभ

Devuthani Ekadashi Deepak Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और शुभ काम शुरू होते हैं। इस दिन घर के कुछ प्रमुख स्थानों में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु खुश होते हैं। इस साल देवउठनी एकादशी 01 नवंबर को पड़ रही है।

इसी दिन से शुभ काम जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ कामों की शुरूआत हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार, देवउठनी एकादशी की रात कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाना बहुत शुभ और फलदायी माना गया है, तो आइए उन शुभ स्थानों को जानते हैं।

इन स्थानों पर जलाएं दीपक

तुलसी के पौधे के पास: देवउठनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास घी के 5 दीपक जलाएं। तुलसी माता को हरिप्रिया और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में उनके सामने दीपक जलाने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है।

देवउठनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास घी के 5 दीपक जलाएं। तुलसी माता को हरिप्रिया और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में उनके सामने दीपक जलाने से वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। मुख्य द्वार: एकादशी की रात को घर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख-शांति बनी रहती है।

एकादशी की रात को घर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख-शांति बनी रहती है। पीपल के पेड़ के नीचे: देवउठनी एकादशी की रात पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं और उसकी सात बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं।

देवउठनी एकादशी की रात पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं और उसकी सात बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। साथ ही धन लाभ के योग बनते हैं। रसोई घर: इस शुभ अवसर पर घर के रसोई घर में भी एक दीपक जलाना चाहिए। रसोई को अन्नपूर्णा देवी का स्थान माना जाता है। यहां दीपक जलाने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है और रसोई हमेशा धन-धान्य से भरी रहती है।

ये भी पढ़ें: कब है आंवला नवमी? जानें, पूजा का समय, विधि और महत्व