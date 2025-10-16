Rama Ekadashi: रमा एकादशी के दिन करें ये शुभ काम

पुराने रुके हुए काम होंगे पूरे

Rama Ekadashi, (आज समाज), नई दिल्ली: आज रमा एकादशी व्रत है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। माना जाता है इस दिन सिर्फ व्रत रखना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ छोटे-छोटे शुभ कार्य करने से भी पुराने रुके काम पूरे होते हैं।

इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ देवी लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। दरअसल, रमा का अर्थ लक्ष्मी से है। इसलिए इस तिथि पर प्रभु और देवी लक्ष्मी के पूजन से सभी मनोकामनाएं पूरी और धन की प्राप्ति हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि रमा एकादशी पर व्रत के साथ और क्या-क्या करना चाहिए।

यें काम करें