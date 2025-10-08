Budhavaar Upaay: बुधवार के दिन करें ये 4 उपाय, पलट जाएगी किस्मत

जीवन की कई समस्याओं से मिल सकती है निजात

Budhavaar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: बुधवार का दिन विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन विघ्नहर्ता गणपतिजी की पूजा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं, बुधवार का दिन बुध ग्रह से संबंधित होता है जिसे बुद्धि, वाणी, संचार, व्यापार आदि का कारक माना जाता है।

ऐसे में ज्योतिषशास्त्र में बुधवार के कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से जातक को जीवन की कई समस्याओं से निजात मिल सकती है। अगर आप विधि पूर्वक इन उपायों को करते हैं, तो भाग्य आपका साथ देना शुरू कर सकता है और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है।

सवा किलो हरे मूंग की दाल का करें दान

अगर आपके करियर, नौकरी या शिक्षा में बार-बार बाधाएं आ रही हैं, तो बुधवार के दिन एक छोटा सा उपाय आजमाकर देख सकते हैं। इसके लिए सवा किलो हरे मूंग की दाल मंदिर के पास किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से जातक की कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और करियर में भी सफलता हासिल होने लगती है।

करियर में उन्नति के रास्ते खोलने के लिए आप बुधवार को गौशाला में भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से नौकरी में आ रही बाधाओं से भी निजात मिलती है और तरक्की के नए रास्ते खुलने लगते हैं। इस उपाय को करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है।

ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नम: मंत्र का 108 बार जाप करें

अगर आपके जरूरी कार्यों में बार-बार बाधाएं आ रही हैं या कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है, तो बुधवार के दिन एक खास मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करें। साथ ही, ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नम: मंत्र का 108 बार जाप करें।

ऐसा हर बुधवार के दिन करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर आप पूरी श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो सकते हैं व्यापार में आने वाली समस्याओं से भी निजात मिलती है।

21 दूर्वा को धोकर गांठ बनाकर भगवान गणेश को करें अर्पित

बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके बाद, अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करें। इसके लिए 21 दूर्वा को धोकर उसकी गांठ बनाएं। अब पूजा के दौरान भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। साथ ही, ओम गं गणपतये नम: मंत्र का 108 बार जाप करें।

बुधवार के दिन इस उपाय को करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही, जातक की किस्मत चमक सकती है। इस उपाय को करने से आपके भाग्य आपका साथ दे सकता है और जीवन के दुखों से भी छुटकारा मिल सकता है।

भगवान गणेश को हरें रंग के मिष्ठान का भोग लगाए

अगर आप पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं, तो बुधवार के दिन एक आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए भगवान गणेश की पूजा के समय उन्हें हरे रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं। साथ ही, किसी किन्नर को हरे रंग की वस्तुएं जैसे वस्त्र, चूड़ियां आदि दान करें।

इस उपाय को करने से जातक को धन संबंधी समस्याओं से निजात मिल सकती है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। मान्यता है कि बुधवार को किसी किन्नर को इन चीजों का दान करने से जीवन में धन लाभ के योग बनने लगते हैं और सफलता के भी नए द्वार खुलते हैं।