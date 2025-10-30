Amla Navami Upaay: आंवला नवमी पर करें ये 4 उपाय

भगवान विष्णु की कृपा से पाएंगे सेहत के साथ धन-धान्य और समृद्धि

Amla Navami Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान होता है। मान्यता है कि इस दिन से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष के नीचे ही निवास करते हैं। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व होता है।

ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। ऐसे में अगर आप इस विशेष दिन पर कुछ आंवले के ज्योतिष उपाय कर लें तो इससे विष्णुजी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। तो आइए विस्तार से जानें आंवला नवमी के उपाय।

आंवला के पेड़ के नीचे ब्राह्मण, जरूरतमंद व किसी गरीब को कराना चाहिए भोजन

आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे में कपूर और घी के दीपक के साथ आरती जरूर करें। साथ ही, वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और आंवला के पेड़ के नीचे ब्राह्मण, जरूरतमंद व किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा, खुद भी पेड़ के पास बैठकर भोजन करना चाहिए। इस उपाय को करने से विष्णुजी के साथ-साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही, जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है।

पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आंवले के पेड़ की जड़ को जल और दूध से चाहिए सींचना

भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आंवला नवमी के दिन श्रद्धापूर्वक वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अक्षय नवमी को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आंवले के पेड़ की जड़ को जल और दूध से सींचना चाहिए। साथ ही, इस दौरान ओम धात्र्ये नम: मंत्र का जाप भी अवश्य करें और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इस उपाय को करने से जातक के घर और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। साथ ही, विष्णु भगवान के आशीर्वाद से काम बनने लगते हैं।

भगवान विष्णु को लगाए आंवले का भोग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आंवला नवमी के दिन वृक्ष की पूजा करने के साथ-साथ व्रत रखना भी बहुत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को भी आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद उस आंवले को स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है और घर में कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है। इसके अलावा, अक्षय नवमी पर जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े दान करने से विष्णुजी की कृपा प्राप्त होती है और सभी पाप नष्ट हो सकते हैं।

घर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए आंवले का वृक्ष

आंवला नवमी के दिन घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए अक्षय नवमी आंवले का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। इसे घर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगाना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही, पढ़ने वाले बच्चों को अपनी पुस्तक में आंवले की हरी पत्तियां रखनी चाहिए। इससे एकाग्रता बढ़ती है और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त हो सकता है।

