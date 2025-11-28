Friday Maa Lakshmi Puja: शुक्रवार की पूजा में ये चीजें न करें शामिल

रूठ जाएंगी धन की देवी मां लक्ष्मी

Friday Maa Lakshmi Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है। शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और ऐश्वर्य के दाता शुक्र ग्रह को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर घर में सुख-समृद्धि और धन का आगमन होता है। लेकिन, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं, जिन्हें शुक्रवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

यदि आप पूजा के नियमों की अनदेखी करते हैं या कुछ वर्जित कार्यों को करते हैं, तो मां लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं, जिससे आपके घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। आइए जानते हैं शुक्रवार की पूजा और दिनचर्या में किन चीजों और आदतों को शामिल नहीं करना चाहिए।

शुक्रवार के दिन न करें ये छोटी-छोटी गलतियां

पैसों का लेन-देन या उधार देना-लेना

क्यों वर्जित: शुक्रवार के दिन पैसों का उधार देना या लेना बहुत अशुभ माना जाता है।

शुक्रवार के दिन पैसों का उधार देना या लेना बहुत अशुभ माना जाता है। मान्यता: ज्योतिष के अनुसार, इस दिन उधार दिया गया धन आसानी से वापस नहीं आता है, और जो व्यक्ति उधार लेता है, उसे कर्ज चुकाने में परेशानी आती है। यह गलती मां लक्ष्मी को नाराज करती है और धन हानि का कारण बन सकती है।

सफेद चीजों का दान

क्यों वर्जित: शुक्र ग्रह को सफेद चीजों का कारक माना जाता है।

शुक्र ग्रह को सफेद चीजों का कारक माना जाता है। मान्यता: शुक्रवार के दिन चीनी, चावल या चांदी जैसी सफेद चीजों का दान करने से कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है। शुक्र ग्रह भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य का कारक है। जब शुक्र कमजोर होता है, तो मां लक्ष्मी की कृपा भी कम हो जाती है और जीवन में सुख-समृद्धि की कमी आती है।

तामसिक भोजन

क्यों वर्जित: मां लक्ष्मी को सात्विकता और शुद्धता पसंद है।

मां लक्ष्मी को सात्विकता और शुद्धता पसंद है। मान्यता: शुक्रवार के दिन तामसिक भोजन (मांसाहार और मदिरा/शराब) का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना गया है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा की कृपा कम हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे दरिद्रता आती है।

महिलाओं का अपमान और झगड़ा

क्यों वर्जित: स्त्री को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है।

स्त्री को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मान्यता: जिस घर में महिलाओं, बुजुर्गों या कन्याओं का अपमान किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं। शुक्रवार के दिन तो विशेष रूप से विवाद, कलह और किसी भी स्त्री के प्रति बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। घर में शांति और प्रेम का माहौल बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है, वर्ना धन की देवी रूठकर घर से चली जाती हैं।

