Wedding Gifts Rules: शादी में दूल्हा-दुल्हन को गलती से भी न दें ये गिफ्ट

रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं कुछ गिफ्ट

Wedding Gifts Rules, (आज समाज), नई दिल्ली: भारत में शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का एक पवित्र संगम है। ऐसे शुभ अवसर पर दिए जाने वाले उपहार भी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों, परंपराओं और ज्योतिष में कुछ चीजों को शादी में उपहार देना अशुभ माना गया है।

कहा जाता है कि ऐसे गिफ्ट रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं या दांपत्य जीवन में बाधा का कारण बन सकते हैं। आइए जानत हैं वे कौन-सी वस्तुएं हैं जिन्हें दूल्हा-दुल्हन को उपहार में देने से बचना चाहिए।

काले रंग की वस्तुएं

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, काला रंग अक्सर अशुभता, शोक या नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है।

क्यों अशुभ?

शादी जैसे शुभ और नए जीवन की शुरूआत के मौके पर काले रंग के कपड़े, जूते, या कोई अन्य वस्तु उपहार में देना अच्छा नहीं माना जाता। यह नवविवाहित जोड़े के जीवन में दुर्भाग्य या नकारात्मकता ला सकता है।

इससे बचें: काले रंग के वस्त्र, काले रंग के सजावटी सामान, या काली पैकेजिंग वाले गिफ्ट देने से पूरी तरह बचें।

नुकीली या धारदार वस्तुएं

चाकू, कैंची, तलवार, या कोई भी तेज धार वाली वस्तु उपहार में देना परंपराओं के अनुसार वर्जित है।

क्यों अशुभ?

इन वस्तुओं को रिश्तों में कटुता, अलगाव या विभाजन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यह उपहार नवविवाहित जोड़े के बीच संबंधों को काट सकता है और प्रेम को कम कर सकता है।

इससे बचें: किचन नाइफ सेट, डेकोरेटिव तलवारें या कोई भी नुकीली वस्तु।

कांच के बर्तन

शादी के अवसर पर कांच से बने बर्तन या शोपीस देने से परहेज करना चाहिए।

क्यों अशुभ?

कांच नाजुक होता है और उसका टूटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शादी के रिश्ते को भी कांच की तरह नाजुक माना जाता है। कांच के बर्तन उपहार में देने से यह डर बना रहता है कि यह रिश्ता भी नाजुक होकर टूट सकता है या उसमें दरार आ सकती है।

इससे बचें: कांच के डिनर सेट, क्रिस्टल शोपीस, या कांच के फूलदान।

परफ्यूम या इत्र

कुछ लोक मान्यताओं और ज्योतिषीय विचारों के अनुसार, परफ्यूम उपहार में देना भी शुभ नहीं माना जाता है।

क्यों अशुभ?

ऐसी मान्यता है कि इत्र या परफ्यूम उपहार में देने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और वैवाहिक रिश्ते में अस्थिरता आ सकती है।

इसके बजाय क्या दें?

वास्तु के अनुसार, नवविवाहितों के लिए चांदी के सिक्के, भगवान की मूर्तियां, लाल या पीले रंग के कपड़े, कलाकृति या घर सजाने के शुभ प्रतीक जैसे उपहार सबसे सही माने जाते हैं।

ये भी पढ़ें: रविवार को इस विधि से करें सूर्य भगवान की पूजा, मान-सम्मान में होगी वृद्धि