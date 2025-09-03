Parivartini Ekadashi Rules: परिवर्तिनी एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें ये काम

By
Rajesh
-
0
66
Parivartini Ekadashi Rules: परिवर्तिनी एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें ये काम
Parivartini Ekadashi Rules: परिवर्तिनी एकादशी के दिन भूलकर भी ना करें ये काम

निषिद्ध कार्यों को करने से पाप और आध्यात्मिक पुण्य की हो सकती हानि
Parivartini Ekadashi Rules, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू परंपरा में एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। यद्यपि इस दिन व्रत, पूजा और दान पर जोर दिया जाता है, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कुछ कार्यों से सख्ती से बचना चाहिए। इन निषिद्ध कार्र्यों को करने से पाप और आध्यात्मिक पुण्य की हानि हो सकती है। आइए परिवर्तिनी एकादशी के महत्व और इस दिन न करने योग्य पांच कार्यों को समझें।

अनाज या मांसाहारी भोजन न करें

परिवर्तिनी एकादशी पर अनाज, दालें, चावल और मांसाहारी भोजन का सेवन सख्त वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार, ऐसे खाद्य पदार्थ खाने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसके बजाय, भक्तों को फल, दूध, मेवे या व्रत के अनुकूल खाद्य पदार्थ खाने चाहिए।

झूठ न बोलें, किसी को ठेस न पहुंचाएं

इस पवित्र दिन पर सत्य और करुणा का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन झूठ बोलना, कठोर शब्दों का प्रयोग करना या किसी को भावनात्मक या शारीरिक रूप से ठेस पहुँचाना महापाप माना जाता है। भक्तों को दया, क्षमा और सकारात्मक वाणी का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

दिन में न सोएं

उपवास के दौरान, कई भक्त कमजोरी महसूस करते हैं और आराम करना पसंद करते हैं। हालाँकि, शास्त्रों में परिवर्तिनी एकादशी के दिन दिन में सोने की सलाह नहीं दी गई है। सोने से न केवल उपवास के आध्यात्मिक लाभ कम होते हैं, बल्कि ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊजार्ओं को भी आकर्षित करता है। इसके बजाय, भक्तों को मंत्र जाप, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए।

क्रोध या नकारात्मक विचारों में लिप्त न हों

उपवास केवल भोजन से परहेज करने के बारे में नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के बारे में भी है। एकादशी के दिन क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचारों को पालने से इसके आध्यात्मिक लाभ कम हो जाते हैं। इसके बजाय, भक्तों को ध्यान, भजन और शुद्ध मन से भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए।

दान और पूजा न भूलें

परिवर्तिनी एकादशी पर एक भक्त जो सबसे बड़ी गलती कर सकता है, वह है दान और पूजा की उपेक्षा करना। शास्त्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन जैसे दान देने से उपवास का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार, भगवान विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से पूजा न करने से व्रत का उद्देश्य निष्फल हो सकता है।

नियमों का पालन करने का महत्व

परिवर्तिनी एकादशी केवल भोजन से परहेज करने के बारे में नहीं है। यह आध्यात्मिक अनुशासन, आत्म-संयम और भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में है। इन पाँच कार्यों से परहेज करके, भक्त यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके व्रत से अधिकतम आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त हो। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शुद्ध मन से इन नियमों का पालन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उन्हें शांति, समृद्धि और सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है।

ये भी पढ़ें : परिवर्तिनी एकादशी आज, जाने पूजा विधि और शुभ मुहूर्त