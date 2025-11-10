Mangalwar Niyam: मंगलवार के दिन भूलकर भी न करें ये काम

छोटी-सी गलती भी जीवन में बड़े नकारात्मक प्रभाव ला सकती है

Mangalwar Niyam, (आज समाज), नई दिल्ली: हिन्दू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवता या ग्रह को समर्पित होता है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी और मंगल ग्रह से जुड़ा है। यह दिन जितना शुभ है, उतना ही सावधानी मांगता है। छोटी-सी गलती भी जीवन में बड़े नकारात्मक प्रभाव ला सकती है। आइए जानते हैं मंगलवार का महत्व और इस दिन कौन-से काम टालने चाहिए?

हनुमान जी और मंगल ग्रह का महत्व

मंगलवार को भगवान हनुमान को समर्पित किया गया है। उन्हें संकटमोचन, बल, बुद्धि और साहस का प्रतीक माना जाता है। वहीं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन मंगल ग्रह का भी है। मंगल ग्रह को सेनापति ग्रह कहा जाता है। यह ऊर्जा, उत्साह और पराक्रम का कारक है। अगर मंगल ग्रह शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति निडर, साहसी और सफल होता है। लेकिन पीड़ित मंगल व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं, विवाद और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ला सकता है। इसलिए मंगलवार को ध्यान से कार्य करना आवश्यक है।

मंगलवार को न करें ये 3 काम

हिन्दू धर्मग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकों में मंगलवार को 3 काम न करने का सुझाव दिया गया है, ताकि भगवान हनुमान और मंगलदेव प्रसन्न रहें। आइए जानते हैं, क्या हैं ये 3 काम?

कर्ज लेना या देना

इस दिन पैसे का लेन-देन करना अशुभ माना जाता है। नया कर्ज लेना नुकसानदेह हो सकता है और उधार दिया गया पैसा वापस नहीं मिल पाता। अगर कर्ज चुका रहे हैं तो यह दिन शुभ माना जाता है।

तामसिक भोजन और शराब का सेवन

मांस, मछली, अंडे या शराब का सेवन मंगल की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। इससे परिवार में झगड़े और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। सात्विक भोजन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित रखता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है।

बाल और नाखून काटना

मंगलवार को बाल, दाढ़ी या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे स्वास्थ्य और आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रक्त संबंधी परेशानियाँ और अचानक संकट इस दिन अधिक हो सकते हैं।

करें ये उपाय