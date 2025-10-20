President Greeted People : दिवाली स्नेह और भाईचारे का पर्व : राष्ट्रपति

President Greeted People : दिवाली स्नेह और भाईचारे का पर्व : राष्ट्रपति

कहा, दिवाली का त्योहार आपसी स्रेह और भाईचारे का संदेश देती है

President Greeted People (आज समाज), नई दिल्ली : आज देशभर में दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर देशवासियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि दिवाली के पावन अवसर पर मैं भारत और विश्व भर में सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक, दिवाली बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जाती है। यह त्योहार प्रकाश की अंधकार पर, ज्ञान की अज्ञानता पर और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। देशभर में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाने वाली दीपावली आपसी स्नेह और भाईचारे का संदेश देती है।

पीएम मोदी ने की विशेष अपील

रोशनी और खुशियों के पर्व दिवाली पर देश के लोगों को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने उनसे विशेष अपील भी की है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लोगों से ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पाद खरीदने और एक दूसरे को उपहार देने की अपील की है।

इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कहा है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों को परिवर्तित करते हुए देश के लोगों को त्योहारों का उपहार पहले ही दे दिया है। पीएम ने कहा कि आज हर उस वस्तु के दाम पहले की अपेक्षा कम हो चुके हैं जो एक आम आदमी खरीदता है। सरकार के इस फैसले से आम लोगों की खुशियां पहले से ज्यादा हो बढ़ गई हैं और वे खुलकर त्योहार मना रहे हैं।

पीएम ने एक्स पर ये संदेश दिया

पीएम मोदी ने एक पुरानी तस्वीर को दोबारा पोस्ट करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा कि आइए इस त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गर्व का अनुभव करते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने की अपील भी की। उन्होंने लिखा कि आइए, भारतीय उत्पाद खरीदें और कहें- गर्व से कहो ये स्वदेशी हैं! आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी साझा करें। इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।’

