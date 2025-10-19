Diwali Festival : छोटी दिवाली पर भी दिनभर बाजारों में रही खासी भीड़

  • लोगों द्वारा की गई फल-फ्रुट, खिल-खिलौना, मिठाई की खरीददारी

Mahendragarh News(आज समाज नेटवर्क) महेंद्रगढ़। छोटी दिवाली पर भी बाजारों में दिनभर खासी भीड़ रही। लोगों ने पूजा और सजावट के सामान सहित अन्य जरूरी सामान की खरीददारी की। बाजार में लोगों द्वारा फल-फ्रुट, खिल-खिलौना, मिठाई की खरीददारी की गई। गिफ्ट पैलेस दुकानों पर सामान खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रही। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है।

ऐसे में लोगों ने खरीददारी में लक्ष्मी पूजन का विशेष ध्यान रखा। खरीददारी के चलते लोगों ने लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी पूजन की विशेष सामग्री खरीदी। खिल-खिलौन, फल-फ्रुट, मिठाई खरीददारी की गई। धनतेरस से शुरू हुआ पंच पर्व पर बाजारों में दूसरे दिन भी काफी उत्साह रहा। खरीदादरी को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। शहर के मुख्य बाजारों में रविवार को भी सुबह से रात दस बजे तक खासी भीड़ रही। दिनभर लोगों ने जमकर खरीदादरी की। शहर के मुख्या बाजारों से लेकर ग्रामीण स्तर की छोटी दुकानों पर भी दिनभर लोगों की भीड़ रही। प्रकाश पर्व पर रात के समय पूरा शहर रंग-बिरंगी लाइटों में सजा नजर आया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लेकर लोगों के घरों तक लड़ियों की झालरें चमक रही हैं।