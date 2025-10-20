Diwali Actor Controversy: जब दिवाली पर बॉलीवुड के कॉमेडी किंग ने खोया आपा, एक्टर का वो विवाद जिसने सबको चौंका दिया

Diwali Actor Controversy: एक समय था जब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री दिवाली की खुशियों से जगमगा रही थी — लेकिन एक अभिनेता खुद को एक तूफान के केंद्र में पाया। जहाँ हर कोई त्योहारों की खुशियाँ फैलाने में व्यस्त था, वहीं बॉलीवुड के चहेते “कॉमेडी किंग” राजपाल यादव गलत वजहों से सुर्खियों में छा गए।

दिवाली पर ऐसा ड्रामा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी

कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन अभिनीत “भूल भुलैया 3” की अपार सफलता के बीच, छोटे पंडित के रूप में अपनी प्रतिष्ठित भूमिका को दोहराते हुए, राजपाल यादव अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए सराहना बटोर रहे थे। लेकिन दिवाली 2024 से ठीक पहले, अभिनेता के लिए चीज़ें नाटकीय रूप से बदल गईं।

यह सब तब शुरू हुआ जब राजपाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें लोगों से पटाखे न फोड़ने और पर्यावरण की रक्षा करने का आग्रह किया गया था। हालाँकि उनके इरादे नेक थे, लेकिन इंटरनेट का एक वर्ग इससे खुश नहीं था। ट्रोल्स ने उन पर “दिखावा” करने का आरोप लगाया और “सदाचार दिखाने” के लिए उनकी आलोचना की।

वायरल टकराव

इस विवाद के तुरंत बाद, राजपाल उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ एक पत्रकार ने उनसे उनकी आगामी परियोजनाओं और उनके दिवाली अपील वीडियो के बारे में सवाल किया। शुरुआत में, राजपाल ने विनम्रता से जवाब देते हुए कहा,

“आपको मेरी नई फिल्म लगभग डेढ़ महीने में देखने को मिलेगी।” लेकिन जब पत्रकार ने दिवाली वीडियो विवाद को फिर से उठाया, तो राजपाल का धैर्य जवाब दे गया। गुस्से में आकर, उन्होंने पत्रकार का फ़ोन छीन लिया और कथित तौर पर उसे फेंकने की कोशिश की – यह प्रतिक्रिया कैमरे में कैद हो गई और तेज़ी से वायरल हो गई।

इंटरनेट प्रतिक्रियाएँ

यह वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गया और राजपाल को ऑनलाइन बुरी तरह ट्रोल किया गया। कई उपयोगकर्ताओं ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि मशहूर हस्तियों को ऐसी परिस्थितियों से समझदारी से निपटना चाहिए, जबकि अन्य उनके बचाव में आए और कहा कि लगातार ट्रोलिंग और व्यक्तिगत हमले किसी को भी निराश कर सकते हैं।

राजपाल की सार्वजनिक माफ़ी

कुछ दिनों बाद, राजपाल ने एक और वीडियो जारी कर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मूल संदेश केवल पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए था, किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं। उनकी माफ़ी ने एक बार फिर उन्हें चर्चा का विषय बना दिया।