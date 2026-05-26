Divyanka Tripathi Twin Boys: जुड़वां बेटों की मां बनीं दिव्यांका त्रिपाठी, सोशल मीडिया पर शेयर की गुड न्यूज

Divyanka Tripathi Twin Boys: पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी, जो हिट टीवी शो ये है मोहब्बतें में ‘इशिता भल्ला’ का रोल करने के लिए जानी जाती हैं, शादी के दस साल बाद माँ बन गई हैं। एक्ट्रेस और उनके पति विवेक दहिया अब जुड़वां बच्चों के माता-पिता बन गए हैं।
कपल ने एक प्यारे सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए फैंस के साथ यह दिल को छू लेने वाली खबर शेयर की, और तब से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
दिव्यांका ने जुड़वां बेटों को जन्म दिया
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दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने 26 मई को इंस्टाग्राम पर अपने जुड़वां बच्चों के आने की खबर दी। कपल ने एक खूबसूरत पोस्टर शेयर किया जिसमें दो छोटे बच्चे मैचिंग हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि बच्चों के चेहरे नहीं दिखाए गए, लेकिन तस्वीर ने तुरंत ऑनलाइन दिल मिल दिए।
फोटो के साथ, कपल ने बताया कि उन्हें जुड़वां लड़कों का आशीर्वाद मिला है। “हमें खुशी मिलती है, भगवान ने हमें डबल दी” इस इमोशनल अनाउंसमेंट में एक दिल को छू लेने वाला मैसेज था जिसमें लिखा था: “हमें खुशी मिलती है, और भगवान ने कहा — डबल ले लो।” कपल ने आगे लिखा:
“इंतज़ार आखिरकार खत्म हुआ। हमारे बेटे आ गए हैं, और ज़िंदगी पहले से ही हमारी सोच से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मेरे करण अर्जुन आ गए।” इस इमोशनल कैप्शन ने फैंस को बहुत छू लिया और यह तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
सेलेब्रिटीज़ और फैंस ने विशेज़ जुटाई
इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद, सेलेब्रिटीज़ और फैंस ने कमेंट सेक्शन में नए पेरेंट्स के लिए प्यार और दुआओं की बाढ़ ला दी। एक्ट्रेस माही विज ने कपल को बधाई दी और नए जन्मे बच्चों पर प्यार बरसाया।
श्रेणु पारिख ने कमेंट किया, “बधाई हो दोस्तों,” जबकि हितेन तेजवानी ने परिवार के लिए खुशी और दुआओं की दुआएं कीं।
फैंस ने भी अपना एक्साइटमेंट शो और कपल को पेरेंटहुड के इस खूबसूरत नए चैप्टर की शुरुआत पर दिल से विशेज़दर्शनं।
दिव्यांका और विवेक की लव स्टोरी
इस साल की शुरुआत में, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने एक प्यारे इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी। दिव्यांका ने बाद में अपनी ग्लैमरस मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरों से सबका ध्यान खींचा।
यह कपल 2016 में ‘ये है मोहब्बतें’ के सेट पर प्यार में पड़ने के बाद शादी के बंधन में बंध गया, जहाँ वे पहली बार मिले थे।