Ditwaha Cyclone Storm : आज किसी भी समय भारतीय तट से टकरा सकता है दित्वाह

आज किसी भी समय भारतीय तट से टकरा सकता है दित्वाह

भारतीय मौसम विभाग ने दी चेतावनी, उत्तरी तमिलनाड़, पुदुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी

Ditwaha Cyclone Storm (आज समाज), नई दिल्ली : चक्रवाती तूफान दित्वाह आज किसी भी क्षण भारतीय तट से टकरा सकता है। इस शक्तिशाली तूफान ने बीते कल श्रीलंका में भारी तबाही मचाई थी। इसकी गति और आकार को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है।

आईएमडी ने चक्रवाती तूफान दित्वाह के मद्देनजर उत्तरी तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर गंभीर खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी द्वारा जारी किए गए ताजा बुलेटिन के अनुसार यह चक्रवाती तूफान दित्वाह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में सात किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवाती तूफान तमिलनाडु-पुद्दुचेरी की तटरेखा के 60 किमी, 50 किमी और 25 किमी के दायरे में आएगा।

दक्षिण भारत में कल से ही हवाई यातायात हो रहा बाधित

तूफान से पूर्व की गतिविधियों के कारण बीते कल से दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडू की राजधानी चेन्नई से मदुरै , थूथुकुडी तथा त्रिची आने-जाने वाली उड़ानों को रद कर दिया गया है। इसके अलावा, मदुरै, पुडुचेरी और त्रिची से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु व तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की फ्लाइट भी निलंबित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि हालात बिगड़ने के साथ, चेन्नई, मदुरै, त्रिची, थूथुकुडी और आस-पास के एयरपोर्ट से सभी छोटे एयरक्राफ्ट आॅपरेशन सस्पेंड रहेंगे।

तमिलनाडु और पुडुचेरी के उत्तरी तटों की ओर बढ़ रहा तूफान

चेन्नई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी-अपनी एयरलाइंस से संपर्क करके उड़ान का स्टेटस चेक करें और जरूरत के हिसाब से अपनी यात्रा रीशेड्यूल करें। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुवसार दितवाह अभी श्रीलंका के तटीय इलाके और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी को पार करने के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के उत्तरी तटों की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से इस इलाके के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आरेंज अलर्ट के अनुसार भारी बारिश, तेज हवाएं व तटीय इलाकों में संभावित रुकावटों की चेतावनी दी गई है।

