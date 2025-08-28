District Youth Development Organization rescued : जिला युवा विकास संगठन ने कर्मभूमि एक्सप्रेस से 10 बच्चों को रेस्क्यू किया : अजय

Ambala News(आज समाज नेटवर्क) अंबाला। जिला युवा विकास संगठन (ZYVS) अंबाला को जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन से एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आज ट्रेन संख्या 12407 करमभूमि एक्सप्रेस से बच्चों को पंजाब मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर जिला युवा विकास संगठन (ZYVS) अंबाला के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अजय तिवारी ने तुरंत सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन रंजिता सचदेवा, आरपीएफ अंबाला कैंट , जीआरपी अंबाला कैंट तथा AHTU स्टेट क्राइम ब्रांच अंबाला को सूचित किया। इसके बाद संयुक्त टीम द्वारा ट्रेन में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके दौरान 10 बच्चों को रेस्क्यू किया गया।

बच्चों ने कहा उन्हें पंजाब के विभिन्न स्थानों पर मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था

प्राथमिक पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उन्हें पंजाब के विभिन्न स्थानों पर मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। तत्पश्चात जिला युवा विकास संगठन (ZYVS) अंबाला की टीम ने बच्चों की बातचीत शुरू की ताकि उनकी सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके।डीडीआर और मेडिकल प्रक्रिया के बाद सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति (CWC) अंबाला की चेयरपर्सन रंजीता सचदेवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने विचार-विमर्श के बाद आदेश दिया कि इन बच्चों को देखभाल और संरक्षण हेतु ओपन शेल्टर होम, अंबाला छावनी में भेजा जाए। वर्तमान में जिला युवा विकास संगठन (ZYVS) अंबाला द्वारा बच्चों के परिवार की तलाश की जा रही है इनमे से कुछ बच्चे नेपाल और कुछ बच्चे वेस्टबेगल के है और पुलिस द्वारा भी परिजनों का पता लगाया जा रहा है।

इस रेस्क्यू अभियान में आरपीएफ से इस्पेक्टर रविन्द्र सिंह, एस आई कल्पीर सिंह , जीआरपी से एएसआई मंजीत सिंह, एसपीओ राकेश व AHTU स्टेट क्राइम ब्रांच से एसआई नरेन्द्र कुमार, एएसआई मुकेश कुमार, एचसी जसविंदर सिंह, एल/सीटी सुमन रवीश जिला युवा विकास संगठन से प्रोग्राम कॉर्डिनेटर अजय तिवारी टीम मेम्बर हाकम सिंह, हरविंदर सिंह, हरदीप सिंह इस रेस्क्यू अभियान में मौजूद रहे।

