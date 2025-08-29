Ambala News | आज समाज नेटवर्क | अंबाला। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला युवा विकास संगठन, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, एएचटीयू, स्टेट क्राइम ब्रांच एवं श्रम विभाग अम्बाला के संयुक्त तत्वावधान में बाल श्रम की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एक विशेष अभियान चलाया गया। जिसके तहत 4 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया।

बाल श्रम से संबंधित मामलों में जिला उपायुक्त, अम्बाला द्वारा जिला टास्क फोर्स (DTF) का गठन किया गया है। प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए श्रम विभाग व DTF टीम ने शाहजादपुर और नारायणगढ़ में निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य बाजार शाहजादपुर से 2 बच्चों को किराना स्टोर से, 1 बच्चे को कबाड़ी की दुकान से तथा 1 बच्चे को ऑटो स्टोर से काम करते हुए रेस्क्यू किया गया।

बच्चों का मेडिकल करा बच्चों को शेल्टर होम भेजा

रेस्क्यू के पश्चात शाहजादपुर पुलिस स्टेशन में डीडीआर दर्ज करवाई गई तथा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र शाहजादपुर में बच्चों की मेडिकल जांच कराई गई। इसके बाद बच्चों को बाल कल्याण समिति, अंबाला की अध्यक्ष रंजीता सचदेवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी हैं तथा रोजगार की तलाश में यहां आए हुए थे। बाल कल्याण समिति द्वारा सभी बच्चों को आश्रय हेतु राधाकृष्णन बाल आश्रम, नारायणगढ़ भेज दिया गया।

बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध : अजय तिवारी

जिला युवा विकास संगठन के समन्वयक अजय तिवारी ने बताया कि किसी भी बच्चे से मजदूरी कराना, उसे शिक्षा से वंचित रखना या उसके बचपन से समझौता करना भारतीय कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसे कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता ।

यदि कहीं भी किसी बच्चे से मजदूरी करवाई जा रही हो अथवा वह किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार हो रहा हो, तो इसकी सूचना तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल कल्याण समिति, स्थानीय पुलिस या जिला युवा विकास संगठन को दें, ताकि समय पर कार्रवाई कर संबंधित बच्चे को आवश्यक संरक्षण और सहयोग प्रदान किया जा सके।

जिला युवा विकास संगठन (ZYVS) द्वारा बच्चों से संवाद एवं परामर्श (काउंसलिंग) की जा रही है, ताकि शीघ्र ही उनके माता-पिता का पता लगाकर उन्हें अंबाला बुलाया जा सके। इस अभियान में डीएलएसए से पीएलवी, एएचटीयू एवं स्टेट क्राइम ब्रांच से एस.आई. नरेंद्र, जसविंदर और सुमनरवीत, जिला बाल संरक्षण इकाई से रंधीर, श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक सुरेंद्र तथा जिला युवा विकास संगठन से हरविंदर सिंह हुंदल एवं हरदीप सिंह नडियाली मौजूद रहे।

