Mohali News : कार्यकर्ता से फीडबैक के आधार पर चुने जाएंगे ज़िला अध्यक्ष : एआईसीसी सचिव

Mohali News (मोहाली) रविवार को मोहाली में एआईसीसी सचिव एवं पंजाब के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक श्री मनोज यादव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए घोषणा की कि वर्ष 2025 कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री राहुल गांधी के निर्देशानुसार संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस संगठन की मज़बूती को पूर्ण रूप से समर्पित होगा। इस मौके मोहाली के राज्य पर्यवेक्षक सांसद डॉ. अमर सिंह और श्री रविंदरपाल सिंह पाली भी उपस्थित थे।श्री मनोज यादव ने बताया कि झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पंजाब में यह संगठनात्मक प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में यह सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस संरचना की सबसे अहम कड़ी ज़िला अध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिदिन सीधे जनता से जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य ज़िला अध्यक्ष को अधिक जवाबदेह, प्रशिक्षित और सशक्त बनाना है, ताकि वह अपने ज़िले का फीडबैक सीधे हाईकमान तक पहुँचा सकें।

अगले 12-14 दिनों में कांग्रेस पर्यवेक्षक ज़िलेभर में नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों से मुलाक़ात कर फीडबैक लेंगे

उन्होंने कहा कि ज़िला अध्यक्षों का चयन 14 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अगले 12-14 दिनों में कांग्रेस पर्यवेक्षक ज़िलेभर में नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों से मुलाक़ात कर फीडबैक लेंगे। यही प्रक्रिया आगे चलकर ज़िला और ब्लॉक कमेटियों के गठन तक विस्तारित की जाएगी, ताकि नेतृत्व का गहन विकेंद्रीकरण सुनिश्चित हो।

भागीदारीपूर्ण नेतृत्व की अहमियत को रेखांकित करते हुए श्री मनोज यादव ने कहा, “यह चुनाव की प्रक्रिया नहीं बल्कि फीडबैक आधारित चयन है, जिसमें हर दावेदार को हमारे साथ एक-एक करके मिलने का अवसर मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार मंगलवार तक अपना प्रपत्र जमा कर सकते हैं और अंतिम रिपोर्ट 16 सितंबर तक सौंपी जाएगी, जिसके बाद नए ज़िला अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी।

अपने व्यापक दृष्टिकोण पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने देशभर में कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है। उन्होंने कहा, “राहुल जी ने मोदी सरकार को जाति जनगणना की घोषणा करने पर विवश कर दिया और आज उन्हें बिहार की जनता से अपार स्नेह मिल रहा है। हमारा मिशन इस ऊर्जा को पंजाब के हर ब्लॉक और हर ज़िले तक पहुँचाना है।

इस मौके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कांग, डेराबस्सी इंचार्ज दीपिंदर सिंह ढिल्लों, खरड़ इंचार्ज विजय शर्मा टिंकू, ज़िला अध्यक्ष रंजीत सिंह जीती, महिला अध्यक्ष स्वरंजीत कौर, पूर्व चेयरमैन हरकेश चंद शर्मा मछलीकलां, हंसराज भूथगढ़ एससी सेल, गुरिंदर सिंह ब्लॉक अध्यक्ष खरड़, राकेश कालिया, इकबाल चन्नी, ब्लॉक अध्यक्ष मदन सिंह, शुभ सेखों (युथ कांग्रेस हल्का मोहाली अध्यक्ष), ओबीसी अध्यक्ष हरनेक सिंह, सुशांत कौशिक (एडवोकेट, ज़िला अध्यक्ष लीगल सेल मोहाली), रंजीत सिंह नागलियां, ऑल इंडिया महिला सेल महासचिव परमिंदर कौर उपस्थित थे।

