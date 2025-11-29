Geeta Mahotsav: करनाल में जिला स्तरीय महोत्सव का शुभारंभ, मनोहर लाल बोले- कर्म करते हुए आगे बढ़ो 

Geeta Mahotsav: करनाल में जिला स्तरीय महोत्सव का शुभारंभ, मनोहर लाल बोले- कर्म करते हुए आगे बढ़ो 
Geeta Mahotsav: करनाल में जिला स्तरीय महोत्सव का शुभारंभ, मनोहर लाल बोले- कर्म करते हुए आगे बढ़ो 

Geeta Mahotsav, (आज समाज), करनाल : अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत जिले में तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को डॉ. मंगलसेन ऑडिटोरियम में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय आवासन, ऊर्जा एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

कर्म करते हुए फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए

मंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि मनुष्य को कर्म करते हुए फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कर्मशील व्यक्ति का भाग्य अवश्य चमकता है। उन्होंने कहा कि गीता का एक श्लोक भी यदि जीवन में उतारा जाए तो पूरा जीवन सार्थक हो सकता है। उन्होंने बताया कि गीता जयंती महोत्सव 2014 तक केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित था, लेकिन अब यह वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना चुका है।

Geeta Mahotsav: करनाल में जिला स्तरीय महोत्सव का शुभारंभ, मनोहर लाल बोले- कर्म करते हुए आगे बढ़ो 

गीता श्लोकोच्चारण कार्यक्रम में 5 लाख बच्चे भाग लेंगे

7 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले गीता श्लोकोच्चारण कार्यक्रम में 5 लाख बच्चे भाग लेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति स्वयं भी धर्म से संरक्षित रहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीति के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ी है और समाज में सेवा कार्यों को नई दिशा मिली है।

गीता भारत का गौरव : स्वामी ज्ञानानंद

गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता केवल भारत नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करती है। यह अर्जुन के लिए समाधान थी और आज विश्व के लिए समाधान का स्रोत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे से दूर रखने, उनमें संस्कार और सकारात्मक ऊर्जा विकसित करने के लिए गीता महोत्सव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वामी ने बच्चों को प्रतिदिन रात को सोने से पहले एक श्लोक पढ़ने की प्रेरणा दी। पहले दिन ‘स्वधर्म, कर्तव्यनिष्ठा, शांति-सद्भाव व स्वदेशी’ विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर अध्ययन केंद्र कुरुक्षेत्र के निदेशक डॉ. प्रीतम सिंह, लोकेश मुनि, बाबा भूपेंद्र और संपूर्णानंद महाराज ने अपने विचार रखते हुए गीता के अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डाला।

Geeta Mahotsav: करनाल में जिला स्तरीय महोत्सव का शुभारंभ, मनोहर लाल बोले- कर्म करते हुए आगे बढ़ो 

प्रदर्शनी में 28 विभागों ने लगाया स्टॉल

कार्यक्रम स्थल पर 28 विभागों और संगठनों ने अपने-अपने स्टॉल लगाए, जिनमें स्वयं सहायता समूह, स्वच्छ भारत मिशन, जेल विभाग, बागवानी, आयुष, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, एमएसएमई, हैफेड और रोडवेज शामिल रहे।

रंगोली-पेंटिंग प्रतियोगिताएं, विजेताओं को मिला सम्मान

पहले दिन आयोजित पेंटिंग, रंगोली और क्राफ्ट प्रतियोगिताओं में विजयी छात्रों को स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। लोक संपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा धार्मिक गीतों की आकर्षक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मेयर रेणु बाला गुप्ता, असंध के विधायक योगेंद्र राणा, नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी, उपायुक्त उत्तम सिंह, एसपी गंगाराम पूनिया, एसडीएम अनुभव मेहता, सीटीएम मोनिका, एमडी अदिति, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

