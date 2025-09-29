Active action to curb corruption : भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में जिला प्रशासन का एक्टिव एक्शन

अब हर 5 माह में ड्रा के माध्यम से तहसील-उप तहसील में लगेंगे रजिस्ट्री क्लर्क

रेवाड़ी जिला की सभी तहसील-उप तहसील में लगे ड्रा से चयनित आरसी

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। रेवाड़ी जिला प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए पारदर्शिता के साथ सभी तहसील व उप तहसील में ड्रा प्रक्रिया से रजिस्ट्री क्लर्क लगाने की नई शुरूआत की है। सोमवार को लघु सचिवालय परिसर में जिला के तीनों विधायकों लक्ष्मण सिंह यादव, डा.कृष्ण कुमार व अनिल यादव की गरिमामयी उपस्थिति में ड्रा ऑफ लॉट के माध्यम से जिला की सभी तहसील-उप तहसील में रजिस्ट्री क्लर्क लगाए गए। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि मंगलवार से पूरे जिला में किसी भी तहसील-उप तहसील पर ऑफ लाइन रजिस्ट्री पंजीकरण कार्य न किया जाए।

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि राजस्व विभाग में जिस प्रकार हरियाणा सरकार पूरी सजगता के साथ डिजिटल प्लेटफार्म पर जनसेवाएं प्रदान कर रही है ठीक उसी अनुरूप जिला रेवाड़ी में पारदर्शिता व निष्पक्षता बनाए रखते हुए जिला की सभी तहसीलों में 5 माह से अधिक कार्य कर रहे रजिस्ट्री क्लर्क को हटाकर उनके स्थान पर ड्रा के माध्यम से आबंटित तहसीलों में रजिस्ट्री क्लर्क नियुक्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर यह कदम भ्रष्टïाचार के खिलाफ उठाए कए अहम कदमों में शामिल रहेगा। सोमवार को रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल से विधायक डा.कृष्ण कुमार व कोसली से विधायक अनिल कुमार यादव सहित भाजपा जिलाध्यक्ष डा.वंदना पोपली द्वारा जिला के रजिस्ट्री क्लर्क के पात्र क्लर्क की उपस्थिति में तहसील वाइज ड्रा के माध्यम से रजिस्ट्री क्लर्क को तहसील आबंटित की गई।

ड्रा से इन तहसीलों में नियुक्त हुए रजिस्ट्री क्लर्क

ड्रा के माध्यम से रेवाड़ी तहसील के लिए देवेंद्र को आरसी व सुबोधकांत को एआरसी लगाया गया है। बावल तहसील में रविंद्र यादव को आरसी, डहीना उप तहसील में भुवनेश्वर को आरसी, पाल्हावास उप तहसील में अरविंद को आरसी, मनेठी उप तहसील में ललित को आरसी व धारूहेड़ा उप तहसील के लिए अनुज को आरसी लगाया गया है। कोसली तहसील व नाहड़ उप तहसील मेें अभी चार माह पूर्व ही आरसी लगाए गए हैं, ऐसे में उक्त तहसील व उप तहसील के लिए ड्रा अगले माह करते हुए नए आरसी की नियुक्ति की जाएगी।इस अवसर पर एडीसी राहुल मोदी, एसी यूटी रूहानी, एसडीएम रेवाड़ी सुरेश कुमार, एसडीएम बावल मनोज कुमार, एसडीएम कोसली विजय कुमार, सीटीएम जितेंद्र कुमार, डीआरओ प्रदीप देशवाल सहित जिला के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

