Gurugram News: गुरुग्राम में खाली प्लाट में कूड़ा फेंकने पर विवाद, सिर में डंडा मारकर इंजीनियर को उतारा मौत के घाट

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के श्योहारा गांव का रहने वाला था इंजीनियर गौरव

Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में एक इंजीनियर के सिर में डंडा मारकर मौत के घाट उतारने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक गौरव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के श्योहारा गांव का रहने वाला था और करीब एक साल से वह गरौला गांव में किराए के मकान में रह रहा था। गौरव का कसूर केवल इतना था कि उसने खाली पड़े प्लाट में कूड़ा फेंका था।

कूड़ा फेंका को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि प्लाट मालिक ने गौरव के सिर में डंडा मार दिया। गौरव गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना 20 नवंबर की है। गंभीर रूप से घायल गौरव को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर बुधवार देर रात उसकी मौत हो गई।

20 नवंबर को हुआ था झगड़ा

परिजनों ने बताया कि 20 नवंबर को शाम के समय गौरव ने घर का कूड़ा पास के प्लाट में फेंक दिया था। इसी बात को लेकर पड़ोसी दीपक यादव ने झगड़ा शुरू कर दिया। देखते-ही-देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई और गुस्से में दीपक ने लकड़ी का डंडा उठाकर गौरव के सिर पर जोरदार वार कर दिया। वार इतना तेज था कि गौरव मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा।

10 लाख रुपए खर्च करने पर भी नहीं बच सकी जान

उसे नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी रही। परिजनों का कहना है कि इलाज के दौरान अस्पताल में करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

आरोपी दीपक फरार, केस दर्ज

मामले की शिकायत मिलने के बाद खेड़की दौला पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक यादव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आईएमटी मानेसर स्थित एक निजी कंपनी कार्यरत था गौरव

गौरव ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिजाइन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और पिछले साल 2024 में पासआउट हुआ था। फिलहाल वह आईएमटी मानेसर स्थित एक निजी कंपनी में इंजीनियरिंग डिजाइनर के पद पर कार्यरत था।

