Disposal Free Celebration : पर्यावरण संरक्षण की दिशा में फरीदाबाद का बड़ा कदम जागरूकता अभियान तेज

फरीदाबाद में शुरू हुई प्लास्टिक ‘डिस्पोज़ल फ्री समारोह’ मुहिम

प्लास्टिक मुक्त विवाह पर मिलेगा विशेष सम्मान-पत्र और घर बैठे होगा विवाह पंजीकरण

Faridabad News, आज समाज , फरीदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा फरीदाबाद एवं नगर निगम फरीदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में मैगपाई रिसॉर्ट में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में नगर निगम ओल्ड फरीदाबाद के जॉइंट कमिश्नर राजेश प्रजापति, युवा मोर्चा फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष सचिन ठाकुर एवं युवा मोर्चा की जिला टीम उपस्थित रही। इस प्रेस वार्ता में शहर में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई नई और सार्थक मुहिम डिस्पोज़ल फ्री समारोह की आधिकारिक घोषणा की गई।

500 से अधिक विवाह समारोहों को डिस्पोज़ल फ्री बनाने का लक्ष्य

इस अभियान की मुख्य उद्देश्य विवाह, समारोह और सामाजिक आयोजनों में प्लास्टिक डिस्पोज़ल का पूर्णत: बहिष्कार करना और स्टील, कांच, लीफ प्लेट्स, मिट्टी के पात्र जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों का प्रोत्साहन करना है। डिस्पोज़ल फ्री विवाह अपनाने वाले परिवारों को सम्मान-पत्र (प्रोत्साहन पत्र) के साथ नगर निगम द्वारा घर जाकर विवाह पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । इस मुहीम के तहत शहर में 500 से अधिक विवाह समारोहों को डिस्पोज़ल फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया।

प्लास्टिक डिस्पोज़ल का उपयोग पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा

युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जिलाध्यक्ष सचिन ठाकुर ने कहा कि फरीदाबाद को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। शादी और सामाजिक आयोजनों में अत्यधिक प्लास्टिक डिस्पोज़ल का उपयोग पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। युवा मोर्चा और नगर निगम फरीदाबाद ने मिलकर ‘डिस्पोज़ल फ्री समारोह’ मुहिम की शुरुआत की है ताकि समाज को जागरूक किया जा सके और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दिया जा सके।

इस कड़ी में ओल्ड फरीदाबाद के जॉइंट कमिश्नर राजेश प्रजापति ने कहा कि यह संयुक्त प्रयास फरीदाबाद को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने वाला बड़ा कदम है। डिस्पोज़ल फ्री समारोह मुहिम न केवल प्लास्टिक-मुक्त शहर की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी, बल्कि समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करेगी।

