Republic Day 2026 Parade: कर्तव्य पथ पर देश की शक्ति का प्रदर्शन, देखे तस्वीरें

भीष्म-अर्जुन टैंक की धमक और भैरव बटालियन की हुंकार

Republic Day 2026 Parade, (आज समाज), नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस 2026 पर राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। इस साल परेड का विशेष सांस्कृतिक विषय स्वतंत्रता का मंत्र-वंदे मातरम् था। पहली बार दो मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उसुर्ला वॉन डेर लेयेन शामिल रहे।

6065 प्रतिभागी हुए शामिल

गणतंत्र दिवस परेड में इस बार 6065 प्रतिभागी शामिल हुए। परेड के फ्लाई-पास्ट में 29 विमान (जिनमें 16 लड़ाकू विमान, 4 परिवहन विमान और 9 हेलीकॉप्टर) ने प्रदर्शन किया। देशभर से 2500 कलाकार परेड में सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए शामिल रहे। सेना के मार्चिंग कंटिंगेंट के अलावा पशु दल और विशेष फोर्स की यूनिट्स भी शामिल रहीं।