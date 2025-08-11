Disha Vakani Asit Modi Rakhi Celebration : सालों बाद दिखीं ‘दया भाभी’, दिशा वकानी ने असित मोदी को बांधी राखी 

Disha Vakani Asit Modi Rakhi Celebration (आज समाज), नई दिल्ली‘: तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के फैंस के लिए रक्षाबंधन का यह मौका बेहद खास रहा। लंबे समय से टीवी और सोशल मीडिया से दूर रह रही शो की चहेती दया भाभी यानी दिशा वकानी का एक ताज़ा वीडियो सामने आया है, जिसमें वो शो के निर्माता असित मोदी से मिलती नजर आ रही हैं। खास बात यह रही कि इस मुलाकात में दिशा ने अपने ऑन-स्क्रीन बॉस और ऑफ-स्क्रीन भाई जैसे माने जाने वाले असित मोदी को राखी भी बांधी।

 

सिंपल लुक में आईं नजर 

हमेशा रंग-बिरंगी साड़ी, मेकअप और चहकते अंदाज में दिखने वाली दया भाभी इस बार एकदम सिंपल लुक में नजर आईं। बिना मेकअप और साधारण हेयरस्टाइल में भी उनका वही पुराना आकर्षण बरकरार था। रक्षाबंधन के दिन दिशा ने असित मोदी की कलाई पर राखी बांधी और प्यार से उनकी आरती उतारी।

सोशल मीडिया पर जीता फैंस का दिल

राखी बांधने के बाद दोनों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान एक भावुक नजारा भी देखने को मिला, जब असित मोदी ने राखी बंधवाने के बाद दिशा वकानी के पैर छुए और बदले में दिशा ने भी उन्हें भाई मानते हुए पैर छुए। इस पल ने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया।

खून का नहीं, दिल का नाता: असित मोदी 

असित मोदी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा –”कुछ रिश्ते किस्मत बुनती है… खून का नहीं, दिल का नाता होता है! दिशा वकानी सिर्फ हमारी ‘दया भाभी’ नहीं, बल्कि मेरी बहन है। सालों से हंसी, यादें और अपनापन बांटते हुए ये रिश्ता स्क्रीन से कहीं आगे बढ़ चुका है। इस राखी पर वही अटूट भरोसा और वही गहरा अपनापन फिर से महसूस हुआ। ये बंधन हमेशा यूं ही अपनी मिठास और मजबूती के साथ बना रहे।”