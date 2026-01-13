Disha Patani Talwinder Video: हाथों में हाथ, बढ़ीं धड़कनें! क्या तलविंदर को डेट कर रही हैं दिशा पाटनी?

Disha Patani Talwinder Video: बॉलीवुड दिवा दिशा पटानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार उनकी लव लाइफ चर्चा में है। यह एक्ट्रेस, जो अक्सर अपने प्रोफेशनल काम के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी ध्यान खींचती हैं, अब पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ जोड़ी जा रही हैं।

रोमांस की अफवाहें तब उड़ीं जब दोनों को उदयपुर में नूपुर सैनन और स्टेबिन बेन की शादी में एक साथ देखा गया, और उनका हाथ पकड़े हुए वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है।

दिशा और तलविंदर ने नूपुर सैनन की शादी में सबका ध्यान खींचा

दिशा पटानी हाल ही में कृति सैनन की बहन नूपुर सैनन की शादी में उदयपुर गई थीं। हालांकि इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में कई सेलिब्रिटी मौजूद थे, लेकिन दिशा और तलविंदर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

शादी के जश्न का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें दोनों को एक-दूसरे के करीब खड़े होकर बातें करते देखा जा सकता है, जिससे तुरंत डेटिंग की अटकलें लगने लगीं।

हाथ में हाथ, केमिस्ट्री साफ दिखी

वायरल क्लिप में, दिशा पटानी और तलविंदर को एक्ट्रेस मौनी रॉय के पति सूरज नांबियार से बात करते हुए हाथ पकड़े देखा गया। उनकी आरामदायक बॉडी लैंग्वेज और करीबी फैंस से छिपी नहीं रही, जिन्होंने तुरंत कयास लगाने शुरू कर दिए।

बाद में, इस कथित कपल को उदयपुर एयरपोर्ट पर भी एक साथ देखा गया, जब वे मुंबई जा रहे थे। अपनी रहस्यमयी इमेज को बनाए रखते हुए, तलविंदर को फेस मास्क पहने देखा गया, क्योंकि वह पब्लिक में कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं।

क्या गोवा में ‘मिस्ट्री मैन’ असल में तलविंदर ही थे?

दिलचस्प बात यह है कि शादी से कुछ दिन पहले, दिशा को गोवा में अरशद वारसी के साथ एक कार की पिछली सीट पर एक मिस्ट्री मैन के साथ बैठे देखा गया था। उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे दिशा के कंधे पर हाथ रखे देखा गया था।

उदयपुर शादी का वीडियो वायरल होने के बाद, फैंस को अब यकीन हो गया है कि वह मिस्ट्री मैन कोई और नहीं बल्कि खुद तलविंदर ही थे। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट पर पहले से ही दोनों की जोड़ी बन रही है।

टाइगर श्रॉफ से तलविंदर तक – दिशा के लिए एक नया चैप्टर?

दिशा पटानी पहले टाइगर श्रॉफ के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में थीं। यह जोड़ी फैंस की पसंदीदा थी, हालांकि उन्होंने कभी भी पब्लिकली अपने रोमांस या ब्रेकअप की पुष्टि नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे 2022 में अलग हो गए थे। अब, दिशा को तलविंदर के साथ कई बार देखे जाने के बाद, फैंस को पक्का यकीन है कि एक्ट्रेस की ज़िंदगी में एक नई लव स्टोरी शुरू हो रही है।