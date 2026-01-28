Disha Patani-Talwiinder Networth: कौन ज्यादा रईस? दिशा पाटनी और तलविंदर की कमाई जानकर रह जाएंगे हैरान

Disha Patani-Talwiinder Networth: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं, जबकि तलविंदर सिंह सिद्धू, जिन्हें तलविंदर के नाम से जाना जाता है, ने अपने चार्ट-टॉपिंग गानों से पंजाबी म्यूज़िक सीन में एक मज़बूत पहचान बनाई है। हाल ही में, दोनों को एक साथ देखा गया, जिससे सोशल मीडिया पर उनके रिलेशनशिप की अफवाहें तेज़ हो गईं।

जैसे-जैसे फैंस उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं, वैसे ही कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि दिशा पटानी और तलविंदर में से कौन ज़्यादा अमीर है? आइए इस अफवाह वाले कपल की नेट वर्थ और लाइफस्टाइल पर करीब से नज़र डालते हैं।

दिशा पटानी की नेट वर्थ

दिशा पटानी को बॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है। फिल्मों के अलावा, वह अक्सर अपने शानदार फोटोशूट और लग्ज़री लाइफस्टाइल के लिए सुर्खियों में रहती हैं।

दिशा कई सालों से फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में एक्टिव रूप से काम कर रही हैं। कोइमोई की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी अनुमानित नेट वर्थ लगभग ₹75 करोड़ है।

फिल्म फीस: ₹5–7 करोड़ प्रति फिल्म

ब्रांड एंडोर्समेंट: ₹1–1.5 करोड़ प्रति डील

एक्ट्रेस के पास मुंबई में दो लग्ज़री अपार्टमेंट भी हैं, जिनमें से एक की कीमत लगभग ₹6 करोड़ और दूसरे की कीमत लगभग ₹5 करोड़ है। उनके शानदार कार कलेक्शन में मिनी कूपर, ऑडी और मर्सिडीज़-बेंज शामिल हैं, जो उनकी शानदार लाइफस्टाइल को दिखाता है।

तलविंदर सिंह सिद्धू की नेट वर्थ

पंजाबी सिंगर तलविंदर सिंह सिद्धू, जिन्हें प्रोफेशनली तलविंदर के नाम से जाना जाता है, ने म्यूज़िक रिलीज़, लाइव कॉन्सर्ट, ब्रांड कोलैबोरेशन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी दौलत बनाई है।

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, तलविंदर की अनुमानित नेट वर्थ लगभग ₹11.5 करोड़ है। हालांकि यह दिशा की तुलना में कम है, लेकिन सिंगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है।

कौन ज़्यादा अमीर है?

जब नेट वर्थ की बात आती है, तो दिशा पटानी ₹75 करोड़ की अनुमानित संपत्ति के साथ साफ तौर पर आगे हैं, जबकि तलविंदर की संपत्ति ₹11.5 करोड़ है। इस बड़े अंतर का कारण दिशा का लंबा बॉलीवुड करियर, ज़्यादा पैसे वाले ब्रांड डील्स और कई इनकम सोर्स हैं।

रिलेशनशिप की अफवाहें तेज़ हुईं

हाल ही में, दिशा पटानी और तलविंदर को एक साथ हाथ पकड़े हुए देखा गया, जिससे डेटिंग की अफवाहें और तेज़ हो गईं। इस जोड़ी के पब्लिक में साथ दिखने से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है, हालांकि दिशा और तलविंदर दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है। जब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आता, तब तक फैंस उनके रोमांस और उनकी स्टार पावर दोनों के बारे में अंदाज़े लगाते रहेंगे।

