Disha Patani: ब्लू कलर की शिमरी ड्रेस में दिशा पटानी ने दिए कातिलाना पोज

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Rajesh
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Disha Patani: ब्लू कलर की शिमरी ड्रेस में दिशा पटानी ने दिए कातिलाना पोज
Disha Patani: ब्लू कलर की शिमरी ड्रेस में दिशा पटानी ने दिए कातिलाना पोज

दिल हार बैठे फैंस
Disha Patani, (आज समाज), मुंबई: दिशा पटानी अपनी खूबसूरती और हॉटनेस से सबको अपना दीवाना बना देती हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने ब्लू कलर की ड्रेस में कई सारी फोटोज शेयर की हैं। दिशा पाटनी ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म वेलकम टू द जंगल में काम किया है। एक्ट्रेस ने सेट से कई बीटीएस तस्वीरें शेयर कीं।

इसमें उनका और खिलाड़ी कुमार का एक रोमांटिक डांस नंबर होगा जिसमें दोनों की केमिस्ट्री बेहतरीन लग रही है। शिमरी नीले रंग की ड्रेस में दिशा का ये बोल्ड अंदाज हर किसी को अपना दीवाना बना रहा है।

इस ब्लैक एंड व्हाइट शॉट में दिशा पाटनी का किलर लुक और अक्षय कुमार का चश्मा पहने डैशिंग अंदाज फैंस का ध्यान खींच रहा है।

एक अन्य फोटो में दिशा एक खूबसूरत थाई-हाई स्लिट गाउन में स्टेज पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती नजर आ रही हैं।

चाहे वह आॅन-स्क्रीन परफॉर्मेंस हो या बिहाइंड-द-सीन्स के पल, दिशा का हर अंदाज सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाता है।

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