Disha Patani House Firing: दिशा पाटनी के घर पर चली गोलियां, गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी

By
Mohit Saini
-
0
67
Disha Patani House Firing, आज समाज, नई दिल्ली: गुरुवार देर रात बरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की। पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले तीन-चार राउंड फायरिंग की।

गनीमत रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने अपराधियों की तलाश के लिए पाँच अलग-अलग टीमों का गठन करते हुए व्यापक जाँच शुरू कर दी है, जबकि अभिनेत्री के घर की सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है।

कई लोगों को चौंका देने वाली बात यह है कि कथित तौर पर गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा एक वायरल फ़ेसबुक पोस्ट में इस हमले की ज़िम्मेदारी ली गई है। पुलिस इस पोस्ट की सत्यता की जाँच कर रही है, लेकिन इस संदेश ने पूरे फिल्म उद्योग में हलचल मचा दी है।

धमकी भरा संदेश

वायरल पोस्ट में, हमलावरों ने सीधे तौर पर वीरेंद्र चरण और महेंद्र सरन का नाम लिया और बॉलीवुड को एक भयावह चेतावनी दी। हिंदी में लिखे संदेश में कहा गया था: “जय श्री राम। हम अभिनेत्री खुशबू/दिशा पटानी के बरेली स्थित घर के बाहर हुई गोलीबारी की ज़िम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया और हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की।

यह तो बस एक ट्रेलर था। अगर उन्होंने या किसी और ने फिर से हमारे धर्म या संतों का अपमान करने की हिम्मत की, तो उनके घर में कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। यह चेतावनी सिर्फ़ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए है। भविष्य में जो भी हमारी आस्था का अनादर करेगा, उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।”

दिशा पटानी के परिवार को क्यों निशाना बनाया गया?

माना जा रहा है कि यह विवाद दिशा की बहन खुशबू पटानी के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने धार्मिक नेता अनिरुद्धाचार्य महाराज की लिव-इन रिलेशनशिप पर की गई टिप्पणी की आलोचना की थी। हालाँकि, कई ऑनलाइन यूज़र्स ने इस आलोचना को प्रेमानंद जी महाराज के लिए समझ लिया, जिससे लोगों में आक्रोश और तीखी प्रतिक्रिया हुई।

हालाँकि खुशबू ने बाद में स्पष्टीकरण जारी किया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था, जिससे कुछ समूहों में गुस्सा बढ़ गया। फिलहाल, पुलिस पटानी परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी पहलुओं से मामले की जाँच कर रही है। इस चौंकाने वाली घटना ने एक बार फिर बॉलीवुड, अपराध गिरोहों और धार्मिक तनावों के खतरनाक घालमेल को उजागर किया है।