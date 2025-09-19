Disha Patani House Firing: गोल्डी बरार गैंग से जुड़े शूटरों पर गिरा पुलिस का शिकंजा

By
Mohit Saini
-
0
55
Disha Patani House Firing: गोल्डी बरार गैंग से जुड़े शूटरों पर गिरा पुलिस का शिकंजा
Disha Patani House Firing: गोल्डी बरार गैंग से जुड़े शूटरों पर गिरा पुलिस का शिकंजा

Disha Patani House Firing, आज समाज, नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित आवास के बाहर हुई गोलीबारी की घटना की जाँच में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस ने 11 सितंबर की सुबह हुई गोलीबारी में कथित रूप से शामिल दो शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दोनों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं और आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि दोनों शूटरों पर बरेली के एडीजी ज़ोन रमित शर्मा द्वारा पहले ही ₹1 लाख का इनाम घोषित किया गया था।

घटना कैसे शुरू हुई

गिरफ्तार किए गए दोनों शूटर, जो बागपत जिले के रहने वाले हैं, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 11 सितंबर की देर रात दिशा के आवास के पास हवा में एक राउंड फायरिंग की थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय पटानी परिवार को इस घटना की जानकारी नहीं थी। अगली सुबह जब एक पड़ोसी को एक इस्तेमाल किया हुआ कारतूस मिला, तब लोगों को पता चला कि रात में गोली चली थी।

हमले के पीछे गिरोह का कनेक्शन

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह वारदात गोल्डी बरार-रोहित गोदारा गिरोह के निर्देश पर की गई थी। पहली कोशिश के बाद, गिरोह ने कथित तौर पर दो अन्य शूटरों – रवींद्र और अरुण – को अगले दिन दहशत फैलाने के लिए एक और गोलीबारी करने का आदेश दिया था। हालाँकि, दोनों को जल्द ही पकड़ लिया गया और एसटीएफ और गाजियाबाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया।

दिल्ली पुलिस की नवीनतम कार्रवाई

अब, गिरफ्तार किए गए दो नए संदिग्धों की पहचान नकुल और विजय के रूप में हुई है। पिछले शूटरों की तरह, उन पर भी ₹1 लाख का इनाम था। उनकी गिरफ्तारी के साथ, दिल्ली पुलिस को इनाम की राशि मिलने की उम्मीद है।

बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बरेली पुलिस ने दिल्ली स्थित अपने समकक्षों से संपर्क किया है। आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने के लिए बी-वारंट हासिल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें: Disha Patani House Firing: दिशा पाटनी के घर पर चली गोलियां, गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी