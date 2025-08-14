Disha Patani Bold Photoshoot : दिशा पाटनी का बोल्ड फोटोशूट सोशल मीडिया पर बवाल, कमर से खिसकाई स्कर्ट देख भड़के यूजर्स 

Disha Patani Bold Photoshoot, (आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपने फिल्मों से ज्यादा अपने हॉट और बोल्ड लुक्स के लिए चर्चा में बनी रहती हैं। एक बार फिर उनका लेटेस्ट फोटोशूट इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। हालांकि, इस बार उनकी तस्वीरों ने फैंस के साथ-साथ ट्रोलर्स को भी खूब चर्चा का मौका दे दिया है।

कर्वी फिगर साफ नजर आ रहा

13 अगस्त की रात दिशा पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम पर ब्लैक एंड व्हाइट थीम में फोटोशूट की कई तस्वीरें शेयर कीं। इन फोटोज में दिशा ने ब्लैक ब्रालेट और लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई है। लेकिन जिसने सभी का ध्यान खींचा, वह था एक फोटो में दिशा का कमर से स्कर्ट को नीचे खिसकाना, जिससे उनका कर्वी फिगर साफ नजर आ रहा है।

यूजर्स भड़के और कर रहे ट्रोल

जहां कुछ फैंस इन तस्वीरों पर दिल हार बैठे, वहीं कई यूजर्स ने दिशा को जमकर ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा “फिर ये साधु संतों पर उंगलियां उठाती हैं।” यह कमेंट दिशा की बहन खुशबू पाटनी और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवाद की तरफ इशारा करता है।

कुछ फैंस कर रहे तारीफे

दिशा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस उनके ग्लैमरस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, जबकि ट्रोलर्स इन्हें अश्लील करार दे रहे हैं।

दिशा इस अगली फिल्म में आएंगी नजर

हाल ही में दिशा को फिल्म ‘कंगुवा’ में देखा गया था, जिसमें उन्होंने साउथ सुपरस्टार सूर्या के साथ काम किया। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उनकी अगली फिल्म ‘अर्जुन उस्तरा’ है, जिसका निर्देशन विशाल भारद्वाज कर रहे हैं और जिसमें शाहिद कपूर लीड रोल में हैं। दिशा इसमें एक कैमियो रोल करती नजर आएंगी। उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू 2016 में फिल्म ‘एम.एस. धोनी – द अनटोल्ड स्टोरी’ से किया था।