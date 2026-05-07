Tamil Nadu: तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की चर्चा, टीवीके चीफ विजय से बोले राज्यपाल- 118 विधायकों का समर्थन दिखाएं, तभी शपथ

राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर

Tamil Nadu, (आज समाज), चेन्नई: तमिलनाडु में एक-दूसरे की प्रतिद्वंदी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच भी सरकार गठन को लेकर चर्चा चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों दलों के नेताओं के बीच बैकचैनल बातचीत चल रही है। सूत्रों का कहना है कि एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, जिसमें एआईएडीएमके सरकार बनाए और डीएमके बाहर से समर्थन दे। छोटे दलों का समर्थन भी इस फॉर्मूले का हिस्सा हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया गया है।

वहीं, टीवीके पार्टी चीफ और एक्टर विजय गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलने लोकभवन पहुंचे। करीब एक घंटे बाद वहां से रवाना हुए। राज्यपाल ने उनसे कहा है कि वे राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं। इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायक होने जरूरी हैं। अब सूत्रों ने बताया है कि विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ तभी ले सकेंगे, जब राज्यपाल को 118 विधायकों का समर्थन दिखाएंगे।

एआईएडीएमके ने पुडुचेरी भेजे विधायक

इस बीच एआईएडीएमके ने 28 विधायक पुडुचेरी के रिसॉर्ट भेजा दिया है। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके के पास 108 सीटें हैं। विजय दो सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़ने पर यह 107 रह जाएंगी। कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत 118 ही रहेगा, इसलिए टीवीके को 11 और विधायक चाहिए। कांग्रेस के 5 विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया है।

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