Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर भारी छूट, देखें पूरा ऑफर

Discount on Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, (आज समाज), नई दिल्ली : अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो अब सबसे अच्छा मौका हो सकता है। फ्लिपकार्ट सैमसंग के लेटेस्ट Galaxy S25 Ultra 5G पर भारी छूट दे रहा है, जिससे यह प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में सबसे आकर्षक डील्स में से एक बन गया है।

₹1,29,999 की भारी कीमत पर लॉन्च हुआ Galaxy S25 Ultra फिलहाल फ्लिपकार्ट पर सिर्फ ₹1,10,999 में उपलब्ध है। यानी लगभग ₹19,000 की सीधी छूट। लेकिन यह ऑफर यहीं खत्म नहीं होता—Samsung और Flipkart अतिरिक्त बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट भी दे रहे हैं, जिससे यह डिवाइस और भी किफ़ायती हो सकता है।

बैंक और एक्सचेंज ऑफर

खरीदार फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक या एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ₹4,000 तक की तत्काल छूट पा सकते हैं, जिससे कीमत घटकर ₹1,07,000 रह जाती है। इसके साथ ही, फ्लिपकार्ट पुराने डिवाइस पर ₹54,900 तक की एक्सचेंज वैल्यू दे रहा है, जो फोन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि गैलेक्सी S25 अल्ट्रा आपको उम्मीद से कहीं कम कीमत पर मिल सकता है।

स्पेसिफिकेशन

गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 5G में 6.9-इंच QHD+ AMOLED पैनल है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है जो देखने के अनुभव को बेहद आरामदायक बनाता है। इसमें क्वालकॉम का सबसे शक्तिशाली स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट, 12GB रैम और 1TB का विशाल स्टोरेज विकल्प है—जो पावरफुल यूजर्स के लिए एकदम सही है।

बैटरी की बात करें तो, डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी है जो 45W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, जो लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन और तेज़ चार्जिंग सुनिश्चित करती है।

प्रोफ़ेशनल-ग्रेड कैमरा सिस्टम

इस फ़ोन की सबसे बड़ी ख़ासियत इसका क्वाड-कैमरा सेटअप है, जिसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर है जो लुभावने शॉट्स देता है। इसके अलावा, इसमें 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस, 50MP का टेलीफ़ोटो लेंस और 10MP का अतिरिक्त सेंसर है, जो इसे मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए एक पावरहाउस बनाता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, सैमसंग ने 12MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा जोड़ा है।

सबसे कम कीमत पर प्रीमियम फ्लैगशिप

S पेन सपोर्ट, अत्याधुनिक हार्डवेयर, टॉप-टियर कैमरे और सैमसंग के प्रतिष्ठित प्रीमियम डिज़ाइन के साथ, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा इस समय बाज़ार में सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स से भरपूर स्मार्टफ़ोन में से एक है। और फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट के साथ इसकी कीमत में काफ़ी कमी आने के कारण, फ्लैगशिप अपग्रेड की तलाश में किसी के लिए भी इस डील को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।