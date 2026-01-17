Raanjhanaa: रांझणा के नाम का इस्तेमाल करना पड़ा भारी, डायरेक्टर आनंद एल राय पर 84 करोड़ का केस

धनुष-कृति सेनन की फिल्म से जुड़ा है मामला

Raanjhanaa, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड के मशूहर डायरेक्टर आनंद एल राय पिछले साल धनुष और कृति सेनन के साथ तेरे इश्क में के नाम से एक फिल्म लेकर आए थे। इस पिक्चर को साल 2013 की फिल्म रांझणा से जोड़कर पेश किया गया था। इसी को लेकर अब मामला गरमा गया है। रांझणा की प्रोडक्शन कंपनी एरोस इंटरनेशनल मीडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आनंद एल राय और उनकी कंपनी कलर यलो प्रोडक्शन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

एरोस इंटरनेशनल ने ये आरोप लगाया है कि तेरे इश्क में को जानबूझकर रांझणा का स्पिरिचुअल सीक्वल बताकर पेश किया गया। ऐसा आरोप है कि आनंद एल राय ने अपनी इस फिल्म में रांझणा के गुडविल का इस्तेमाल किया। वो भी बिना इजाजत के। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट उल्लंघ, साथ ही कहानी, किरदारों और थीम्स को कॉपी करने के भी आरोप लगाए हैं।

84 करोड़ रुपये के मुआवेज की मांग

एरोस का कहना है कि रांझणा उनकी प्रमुख संपत्ति है। वहीं इसके नाम का इस्तेमाल तेरे इश्क में के प्रोमो, ट्रेलर और यहां तक कि फिल्म के प्रचार में भी किया गया है। और इसकी इजाजत भी नहीं ली गई। एरोस ने रांझणा के नाम का इस्तेमाल करने को लेकर मुकदमा दायर करते हुए आनंद एल राय और उनकी कंपनी से 84 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।

दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हैं आनंद एल राय

अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। जानकारी के लिए बता दें कि रांझणा में धनुष और सोनम कपूर लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म का डायरेक्शन आनंद एल राय ने ही किया था। एरोस इंटरनेशनल फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी थी। वहीं जब साल 2025 में आनंद एल ने जब तेरे इश्क में के नाम से फिल्म बनाई तो उससे एरोस जुड़ी हुई नहीं थी। ऐसे में एरोस ने नाराजगी जाहिर की, कि आनंद एल राय ने अपनी फिल्म में रांझणा के नाम का बिना अनुमित के इस्तेमाल किया।