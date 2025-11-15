Shani Margi: मार्गी शनि बनाएंगे मालामाल योग

जानें किन राशि वालों का शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम

Shani Margi, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 28 नवंबर 2025 को न्याय के देवता शनि ग्रह मीन राशि में मार्गी (सीधे) हो जाएंगे। जब शनि वक्री से मार्गी होते हैं, तो कई राशियों के जीवन में रुकावटें दूर होती हैं और कार्यों में सफलता का दौर शुरू हो जाता है। शनि की यह स्थिति धन, करियर, कारोबार और सामाजिक जीवन में बड़े बदलाव लाएगी। आइए जानते हैं किन 5 राशियों के लिए यह गोल्डन टाइम साबित होने वाला है।

कब हो रहा है यह बड़ा परिवर्तन?

न्यायाधीश शनिदेव 28 नवंबर 2025 को सुबह 9:20 बजे (लगभग) मीन राशि में मार्गी (सीधी चाल) होंगे। इससे पहले, 13 जुलाई 2025 से वे इसी राशि में वक्री (उल्टी चाल) चल रहे थे। शनि के सीधी चाल चलते ही कई राशियों के रुके हुए काम फिर से गति पकड़ेंगे और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने लगेगा, जिससे मालामाल योग बनने की संभावना है।

इन 5 राशि वालों की चमकेगी किस्मत

शनि का मार्गी होना वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य अब पूरे होंगे। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों को भी बड़ा मुनाफा होगा। पारिवारिक जीवन में भी स्थिरता आएगी। उपाय: शनिवार के दिन काली उड़द और तिल का दान करें।

शनि का मार्गी होना कन्या राशि के जातकों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जो लोग विदेश में नौकरी या व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और शनि देव का ध्यान करें।

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद भाग्यशाली रहेगा। जीवन में लंबे समय से जो ठहराव था, वह अब खत्म होगा। किसी बड़ी योजना या निवेश से लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें।

कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं, इसलिए मार्गी होने पर इनके जीवन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो जातक नई नौकरी या प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। उपाय: गरीबों को वस्त्र और अन्न दान करें।

मीन राशि में शनि का मार्गी होना इस राशि के जातकों के लिए बेहद प्रभावशाली रहेगा। अब तक जिन कामों में रुकावटें आ रही थीं, वे पूरी गति से आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी। उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों की मदद करें।

